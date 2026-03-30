Middleton Night Market
Stone Horse Green, Middleton 7550 Hubbard Ave., Middleton, Wisconsin 53562
media release: Middleton Night Market will take place on closed streets along the south and west sides of Stone Horse Green at 7550 Hubbard Avenue, Middleton, from 5:00 to 9:00pm every Fourth Thursday from May through September (May 28, June 25, July 23, August 27, and September 24). Live music will be presented at the Stone Horse Green stage throughout each event.
Music schedule:
Thursday, May 28, La Combi
Thursday, June 25, Rare Element
Thursday, July 23, Madison Mystery Tour
Thursday, August 27, WURK
Thursday, September 24, TBA
Vendors apply at https://www.stonehorsegreen.org/nightmarket