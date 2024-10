Monona Grove Community Dinner

media release: Monona Grove School Nutrition’s Farm to School Program is launching a new Community Dinner series this school year, providing staff and families an opportunity to connect, explore school meal offerings, and sample new recipes. We invite all community members to join us! The goal of the Community Dinners is to introduce scratch-made menu items across the district, while featuring a local farmer and embracing the sense of community.

The first Community Dinner will be on October 16th at Cottage Grove School. Dinner served from 5:00-6:30 pm out of the REAP Food Group food truck (weather permitting).

Menu made by our nutrition team:

Ground Beef taco salad, fresh salsa and elote.

Local food menu items provided by Door Creek Apple Orchard: warm cinnamon apples, apple slaw, and apple slices.

*vegetarian options available

The meal is free for all attendees, but if you'd like to contribute, we welcome optional donations to support future Community Dinners.

El programa De la granja a la escuela de Monona Grove School Nutrition está lanzando una nueva serie de cenas comunitarias este año escolar, brindando al personal y a las familias la oportunidad de conectarse, explorar las ofertas de comidas escolares y probar nuevas recetas. ¡Invitamos a todos los miembros de la comunidad a unirse a nosotros! El objetivo de las cenas comunitarias es presentar elementos de menú hechos desde cero en todo el distrito, presentando al mismo tiempo a un granjero local y adoptando el sentido de comunidad.

La primera cena comunitaria será el 16 de octubre en la escuela Cottage Grove. La cena se sirve de 5:00 a 6:30 p. m. en el camión de comida de REAP Food Group (si el clima lo permite).

Menú elaborado por nuestro equipo de nutrición:

Ensalada de taco de carne molida, salsa fresca y elote.

Elementos del menú de comida local proporcionados por Door Creek Apple Orchard: manzanas calientes con canela, ensalada de manzana y rodajas de manzana.

*opciones vegetarianas disponibles

La comida es gratuita para todos los asistentes, pero si desea contribuir, agradecemos donaciones opcionales para apoyar futuras cenas comunitarias.