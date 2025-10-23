Monster Claws

Madison Children's Museum 100 N. Hamilton St., Madison, Wisconsin 53703

media release: Join Miss Laurie and our Art Studio staff for a drop-in art experience designed for MCM’s youngest visitors and their caregivers. We’ll use scraping, scratchy “monster claw” tools to create unique textures in our take-home painting projects. Empower your little artist to freely explore materials and art-making with their senses. 

This event is free with general museum admission.

608-256-6445
608-256-6445
