Monster Claws
to
Madison Children's Museum 100 N. Hamilton St., Madison, Wisconsin 53703
media release: Join Miss Laurie and our Art Studio staff for a drop-in art experience designed for MCM’s youngest visitors and their caregivers. We’ll use scraping, scratchy “monster claw” tools to create unique textures in our take-home painting projects. Empower your little artist to freely explore materials and art-making with their senses.
This event is free with general museum admission.
Info
Madison Children's Museum 100 N. Hamilton St., Madison, Wisconsin 53703
Kids & Family