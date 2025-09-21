Mosaic Chamber Players

Buy Tickets

First Unitarian Society 900 University Bay Drive, Madison, Wisconsin 53705

media release: A Little Equinox Music

Laura Burns (Violin)

Wes Luke (Violin)

Derek Handley (Cello)

Program

String Trio in E Major, Hob.V:12, Haydn 

String Trio in G Major, Borodin 

Serenade in C, "Ganz kleine Nachtmusik" KV 648, Mozart

TICKETS:

$15/ $10 SENIORS/ $5 Students

Info

Music
