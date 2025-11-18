Música es un Regalo
Madison Children's Museum 100 N. Hamilton St., Madison, Wisconsin 53703
media release: La Música es un Regalo – Bilingual Musical Event & Gift-Making Night
Join us at the Madison Children’s Museum for a joyful bilingual evening celebrating music, creativity, and community. La Música es un Regalo is a family-friendly event featuring live bilingual music, hands-on gift-making crafts, and a cozy winter atmosphere filled with color and imagination.
Perfect for children and families of all backgrounds, this event blends music, movement, and art while celebrating the richness of Latin American culture in an inclusive, welcoming space.