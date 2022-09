Ni perversas ni traidoras: Ficciones de colaboración femenina en las dictaduras de Argentina y Chile

press release: Please join UW Latin American, Caribbean and Iberian Studies Program for the LACIS Lunchtime Lecture, Tuesdays at noon. The events are free and open to the public.

Presented in Spanish by Ksenija Bilbija, Professor of Spanish, and former LACIS Faculty Director, UW-Madison

About the presentation: Mi libro (Santiago, Cuarto Propio, 2022), el tema de esta presentación, ofrece una lectura cultural y literaria del signo emblemático de la traidora encarnado por los escritores contemporáneos argentinos (Miguel Bonasso, Liliana Heker, Abel Posse, Elsa Osorio) y chilenos (Arturo Fontaine, Carlos Franz, Fátima Sime). Me sirvo de los casos de las sobrevivientes Luz Arce y Mercedes Inés Carazo para el contexto chileno y argentino respectivamente para discutir la retórica que traspasa los géneros literarios (testimonio judicial, testimonio confesional, entrevista, novela) particularmente alrededor del concepto de valor en su doble sentido: por un lado la cualidad de valiente en toda su gama significativa que se extiende entre los polos cobarde-valiente (Luz Arce y Mercedes Inés Carazo como unas víctimas que empiezan a colaborar para salvar a sus familiares) y por el otro, el precio de algo (cuánto se aprecia el testimonio). Específicamente, examino las diferentes formas en que el sujeto femenino se ha reinterpretado, fracturado y finalmente “facturado” a sí mismo, y también los modos en que ha sido reinterpretado y fracturado por otros sujetos, ya sean académicos (nacionales e internacionales), intelectuales, activistas en pro de los derechos humanos, así como en la ficción literaria. Temas relacionados con el género, la restitución, la justicia y la responsabilidad son fundamentales en mi análisis, que examina tanto el sujeto dentro del texto como el texto mismo como sujeto. ¿Cómo está representada la traición femenina en las ficciones chilenas y argentinas contemporáneas? ¿Cuál es el valor por el que apuestan los escritores chilenos y argentinos contemporáneos? ¿Qué nos cuentan sobre la dictadura militar y cómo tejen el sentido de esa época? ¿Cómo construyen y visualizan los patrones de agencia femenina y qué propuestas desarrollan en el contexto de una sociedad patriarcal que, por un lado, todavía está marcada por las leyes del autoritarismo y, por otro, está regida por las reglas del mercado libre?

About the presenter: Ksenija Bilbija specializes in cultural studies, gender criticism, and post-traumatic memory, with interest in Spanish American Literatures.

Ksenija’s research broadly looks at how cultural memory and memorialization work within neoliberal society. Within her research interests in human rights and study of violence in Latin America, she is working on a book-length project related to gender justice and ways that visual and literary cultures in Argentina and Chile construct our understanding of state terrorism. Her research agenda is multidisciplinary in the sense that is bridges political sociology, textual analysis, and gender study. Most specifically, she is looking at the uses and abuses of the so-called Stockholm Syndrome and the ways that literary and visual texts of the XXI century articulate issues of female complicity and morality along with resistance, revenge, and restitution, all related to military dictatorships.

Another line of her research explores the rise of cartonera presses, progressive publishing paradigm that challenges and contests the neoliberal political and economic hegemony.