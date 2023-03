Parent Meetup/Padres y madres se reúnen

media release: As parents, we have lots of ideas, questions and best practices to share and discuss. But we also know our conversations can be relegated to brief or superficial chats, often interrupted by kids just as we get to know someone. Join us at Pinney Library on Friday, April 21 for a chance to engage in interactive, inclusive, and dynamic small group conversations both in English and Spanish. You can choose topics of interest when you register for the event - some examples might include "rainy day activities" "bedtime routines" "picky eaters" "favorite books" "best outdoor places in Madison" or "shows to watch when the kids are asleep,” but the actual topics would be up to those who attend. We’ll use an “open space” facilitation, meaning no one is the expert and you can move to new topics whenever you like. Once the event is over, we will send out idea lists so everyone can benefit from our collaborative discussions.

We’ll start with dinner for parents and kids. Childcare providers will then take the kids to play, read, or do arts and crafts activities while parents talk.

You’ll leave with new ideas, make new connections and hopefully new friend, playdate, and networking opportunities.

Unfamiliar with Nuestro Mundo Community School? You’ll learn more about this public, Spanish-English dual immersion charter school during the event.

Already part of NMCS? You’ll meet parents you’ve probably seen at events or dropoffs,and maybe see some new faces, too! You’ll also get to explore Pinney Library as a great resource in our (new) area, just as the school gets ready to move to the Lake Edge neighborhood.

You'll have the opportunity to share more about yourself and ideas for discussion here.

This event is funded by the Madison Public Library Foundation as part of the Library Takeover program

Como padres de familia, tenemos muchas ideas, preguntas y mejores prácticas para compartir y discutir. Pero también sabemos que nuestras conversaciones pueden ser relegadas a platicas breves o superficiales, con frecuencia interrumpidas por los niños mientras conocemos a alguien. Únase a nosotros en la Biblioteca Pinney el viernes 21 de abril para tener la oportunidad de participar en conversaciones interactivas, inclusivas y dinámicas de grupos pequeños tanto en inglés como en español. Puede elegir temas de interés cuando se registre para el evento, algunos ejemplos pueden incluir "actividades de día lluvioso" , "rutinas de la hora de acostarse", "comedores quisquillosos", "libros favoritos", "mejores lugares al aire libre en Madison", o "programas para ver cuando los niños están dormidos ", pero los temas reales dependerían de quienes asisten. Usaremos una facilitación de espacio abierto, lo que significa que nadie es el experto y puede pasar a nuevos temas cuando lo desee. Una vez que termine el evento, enviaremos listas de ideas para que todos puedan beneficiarse de nuestras discusiones colaborativas.

Comenzaremos con la cena para padres e hijos. Los proveedores de cuidado infantil llevarán a los niños a jugar, leer o realizar actividades de manuales mientras los padres de familia conversan.

Se irán con nuevas ideas, harán nuevas conexiones y, con suerte, nuevos amigos, y oportunidades citas para jugar y redes.

¿No están familiarizados con la Escuela Comunitaria Nuestro Mundo? Aprenderán más sobre esta escuela pública bilingüe de doble inmersión en español-inglés durante el evento.

¿Ya son parte de Escuela Comunitaria Nuestro Mundo? Conocerán a los padres de familia que probablemente hayan visto en eventos o al dejar los estudiantes en la escuela, ¡y tal vez verás algunas caras nuevas también! También podrán explorar la Biblioteca Pinney como un gran recurso en nuestra (nueva área), justo cuando la escuela se prepara para mudarse al vecindario de Lake Edge

Puede compartir más de sí mismo e ideas para discutir aquí

Este evento es fundado por la fundación de la biblioteca como parte del programa del adquisición de biblioteca