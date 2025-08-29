Peggy Hurley, Michael Kittelson, Gemini The Savage, Shawn Vasquez, Aristotle Awes

Hidden Cave Cidery, Middleton 2500 Pleasant View Road #102, Middleton, Wisconsin 53562

media release: Madison native Aristotle Awes partners with Hidden Cave Cidery owner Walker Fanning to bring you HIDDEN CAVE COMEDY on Friday, August 29. 

Hosted by the hilarious Aristotle Awes and featuring stand-up comedy by: 

Peggy Hurley, Michael Kittelson, Gemini The Savage, Shawn Vasquez 

Friday, August 29th, 2025 

Doors open at 7:30PM show starts at 8PM

Tickets are $10 

https://facebook.com/events/s/hidden-cave-comedy-night/1278426317354330/

Recommended for ages 18+. Lineup subject to change. 

Seating is first come, first serve. 

