press release:

Ocular Presents & Lex Martin Presents present…

:: PhaseOne ::

[ soundcloud.com/phaseoneau ]

universe.com/phaseone-madison

The Annex at The Red Zone Madison, 1206 Regent St

08:00pm Doors / 18+ to enter / 21+ to drink

NO DRESS CODE

Lex Martin

‣ lexmartin.net

‣ facebook.com/lexmartinvibes

‣ twitter.com/lexmartinvibes

‣ instagram.com/lexmartinvibes

Ocular

‣ ocularpresents.com

‣ facebook.com/ocularpresents

‣ twitter.com/ocularpresents

‣ instagram.com/ocularpresents