Popsicles on the Porch

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media release: Enjoy happy hour with neighbors. Free beer, wine & popsicles. 

Thurs 6/18  @ 1210 & 1212 E. Mifflin, 5:30-7:30pm

Thurs 7/16 - Popsicles on the Porch @ 28 N. Baldwin, 5:30-7:30pm

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Special Interests
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Google Calendar - Popsicles on the Porch - 2026-06-18 17:30:00 Google Yahoo Calendar - Popsicles on the Porch - 2026-06-18 17:30:00 Yahoo Outlook Calendar - Popsicles on the Porch - 2026-06-18 17:30:00 Outlook iCalendar - Popsicles on the Porch - 2026-06-18 17:30:00 ical
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Google Calendar - Popsicles on the Porch - 2026-07-16 17:30:00 Google Yahoo Calendar - Popsicles on the Porch - 2026-07-16 17:30:00 Yahoo Outlook Calendar - Popsicles on the Porch - 2026-07-16 17:30:00 Outlook iCalendar - Popsicles on the Porch - 2026-07-16 17:30:00 ical