Popsicles on the Porch
to
media release: Enjoy happy hour with neighbors. Free beer, wine & popsicles.
Thurs 6/18 @ 1210 & 1212 E. Mifflin, 5:30-7:30pm
Thurs 7/16 - Popsicles on the Porch @ 28 N. Baldwin, 5:30-7:30pm
to
media release: Enjoy happy hour with neighbors. Free beer, wine & popsicles.
Thurs 6/18 @ 1210 & 1212 E. Mifflin, 5:30-7:30pm
Thurs 7/16 - Popsicles on the Porch @ 28 N. Baldwin, 5:30-7:30pm
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