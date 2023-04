Presentacion del Diccionario del espanol de Mexico en Wisconsin

media release: Please join UW Latin American, Caribbean and Iberian Studies Program. The events are free and open to the public.

Lee Lounge- Pyle Center

Presented by Francisco Segovia, poet and translator.

About the presentation: El Consulado de México en Milwaukee invita a la comunidad a asistir a la presentación del Diccionario del español de México (DEM), a cargo del Prof. Francisco Segovia, redactor y corrector del DEM, poeta, ensayista e investigador de El Colegio de México.

El profesor Segovia ha colaborado además en diferentes obras lexicográficas, como el Proyecto de Gramáticas y Diccionarios en Lenguas Indígenas de Chiapas, la Enciclopedia Británica en español (Barsa), y varios diccionarios bilingües inglés-español y español-inglés (Oxford, Richmond, Pearson-Longman).

Light refreshments and beverages will be served.