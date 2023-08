× Expand Nancy Kurtzweil The band Rogue Rat. Rogue Rat

Annual Punks' Picnic, all ages welcome. Updates: https://www.facebook.com/ events/577853627342983/

12:00 Jason's (The Brash Menagerie) acoustic set

12:35 Sons of Atom

https://www.facebook.com/ thesonsofatom

1:00 The Isopods (Huan Hua of Gentle Brontosaurus; Adam Schabow, Adam Tregre, and Marlo Darken of VenusInFurs)

1:45. WiMP!

https://www.instagram.com/ wimpband815/

2:25. The Qualms

https://www.facebook.com/ thequalmsmadison

3:00. Cats on Leashes

https://www.facebook.com/ catsonleashesband

3:40. Great Big Kiss

https://www.facebook.com/ GBKdtk

4:15. MeSKAles

https://www.facebook.com/ Losmeskales123

5:15. Mono in Stereo

https://www.facebook.com/ monoinstereoband

6:15. Rogue Rat

https://www.facebook.com/ roguerat