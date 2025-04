media release: FOOT - Friends of Olin Turville MAY MUSIC IN THE PARK SERIES!

Free concerts in the Olin Park Pavilion, 1156 Olin-Turville Ct., 6-8 p, doors open at 5:45p. Rain or shine. Bring a picnic - chairs and tables provided.

Sponsored by FOOT (Friends of Olin Turville) and Madison Parks Division

https://www.facebook.com/ FriendsofOlinTurvillePark

https://www.olin-turville.org/