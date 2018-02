Read Out Loud! K-2 Family, Youth & Community Reading Day

Saturday, February 17, 10:00 am - 1:30 pm, Warner Park Recreation Center, 1625 Northport Dr.

Join your friends and neighbors at this FREE event. Bring the whole family!

Schedule

✻ Family Resource Fair 10:00 am - 10:30 am

✻ Welcome 10:30 am

✻ One World One Sound 10:45 am - 11:30 am

✻ Read Out Loud w/ Families & Free Book Give-Away 11:30 am - 12:15 pm

✻ Lunch & Capoeira Performance by Raizes do Brasil12:15 pm - 1:30 pm

Please Join Us! Snacks/Refreshments & Lunch will be Provided. To register and request interpretation and transportation at mmsd.org/parent-academy or by calling 608-663-5977 (Registration is not required).

¡Lectura en Voz Alta! Día de lectura, grados K-2 para la familia, jóvenes y la comunidad

Sábado, 17 de Febrero de 2018, 10:00 am a 1:30 pm, Centro Recreativo Warner Park, 1625 Northport Dr.

Participe con sus amigos y vecinos en este evento GRATUITO. ¡Traiga a toda la familia!

Programa

✻ Feria de recursos familiares 10:00 a.m. - 10:30 a.m.

✻ Bienvenida 10:30 a.m.

✻ Actividad One World One Sound 10:45 a.m. - 11:30 a.m.

✻ Lectura en voz alta con las familias y entrega de libros gratis11:30 a.m. - 12:15 p.m.

✻ Almuerzo y Presentación de Capoeira por Raizes do Brasil 12:15 p.m. - 1:30 p.m.

Se ofrecerá merienda, refrigerios y almuerzo. Puede inscribirse y solicitar servicio de interpretación y transportación en línea en mmsd.org/academia-para-padres o por teléfono al 608-663-5977. (No necesita inscribirse para participar)