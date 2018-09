Saint Oscar Romero Celebration

press release:

On Sunday, Oct. 14, Monseñor Oscar Romero, martyr of El Salvador and promoter of the well-being of the poor, will be canonized in Rome by Pope Francis. Join us for a celebration honoring St. Oscar Romero: Prayer, music, Salvadoran food, and testimonials from Salvadorans who lived during Oscar Romero's time. No cost. All are welcome.

-----------------------

¡Celebra a San Oscar Romero!

El domingo 14 de octubre, Monseñor Oscar Romero, mártir de El Salvador y promotor del bienestar de los pobres, será canonizado en Roma por el Papa Francisco. Acompáñanos para una celebración honorando el San Oscar Romero: oración, música, comida salvadoreña y testimoniales de Salvadoreños que vivían durante la época de Oscar Romero. Gratis. Todos son bienvenidos.