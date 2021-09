ONLINE: Situacion Actual y Gestion del Desarrollo en Cusco-Peru

press release: Please join UW Latin American, Caribbean and Iberian Studies Program for the LACIS Lunchtime Lecture, Tuesdays at noon. The events are free and open to the public.

About the presentation: La situación actual de la gestión del desarrollo está afectada por los efectos de la pandemia del COVID-19 y la situación política nacional del Perú. La humanidad, con el proceso de vacunación está buscando salir de las dificultades de la pandemia, promoviendo una reactivación económica en diversos sectores de la economía. En el caso del Cusco, especialmente, el sector turístico aporta el mayor nivel de empleabilidad y ocupación, pero la gestión del desarrollo también depende de la conducción política en un país que pertenece a un continente sudamericano emergente que procura alcanzar mayores niveles de desarrollo.

About the presenter: El Dr. Víctor Boluarte Medina, estudió Derecho en la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco. Luego de titularse como abogado prosiguió estudios de maestría en sociología en la Universidad Católica de Lima, ha seguido diversos estudios de especialización, en Gestión del desarrollo en la Universidad Pacífico de Lima, Administración de personal en la UNSAAC Cusco, Maestría en Derecho Constitucional en la Universidad Católica Santa María de Arequipa, Gestión Municipal en Madrid España, Curso para expertos latino americanos en Relaciones Laborales en España e Italia, Normas Internacionales de trabajo en El Salvador, y es Magister en Gobernabilidad Democrática y Social en la Universidad San Martin de Porres. Ha sido profesor del Colegio Nacional de Ciencias, ejerció la profesión de abogado en Cusco. Desde 1997 es docente en la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas U.N.S.A.A.C. y de Maestría en Derecho Constitucional de la Escuela de Post Grado de la Universidad Andina del Cusco. Ha sido asesor de diversas organizaciones sociales y sindicales, así como de diferentes empresas en Cusco. Fue Regidor de la Municipalidad Provincial del Cusco, Jefe Zonal de la Oficina de Registros Públicos del Cusco, Decano del Ilustre Colegio de Abogados del Cusco y actualmente es Alcalde de la Honorable Municipalidad Provincial del Cusco.