Soccer Watch Parties
Forward Club 917 E. Mifflin St., Madison, Wisconsin 53703
media release: Celebrate the Summer of Soccer at Breese Stevens Field with Forward Madison FC watch parties presented by Michelob Ultra.
1 pm, 6/11: Mexico v South Africa
11 am, 6/14: Germany v Curaçao/Netherlands v Japan
10 am, 6/15: Spain v Cabo Verde/Belgium v Egypt
1 pm, 6/16: France v Senegal/Norway v Iraq/Argentina v Algeria
noon, 6/17: Portugal v DR Congo/England v Croatia
10 am, 6/18: Czechia v South Africa/More
11 am, 6/22: Argentina vs Austria / France vs Iraq
11 am, 6/23: Portugal vs Uzbekistan / More
7 pm, 6/24: Mexico v Czechia
10 am, 7/1
1 pm, 7/2
noon, 7/3
2 pm, 7/5
no0n, 7/3
2 pm, 7/5
1 pm, 7/6
10 pm, 7/7
2 pm, 7/9
Quarterfinals 1 pm, 7/10
Semi-final 1 pm 7/14-15
Final 1 pm, 7/19