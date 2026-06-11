Soccer Watch Parties

Forward Club 917 E. Mifflin St., Madison, Wisconsin 53703

media release: Celebrate the Summer of Soccer at Breese Stevens Field with Forward Madison FC watch parties presented by Michelob Ultra.

1 pm, 6/11: Mexico v South Africa 

11 am, 6/14: Germany v Curaçao/Netherlands v Japan 

10 am, 6/15: Spain v Cabo Verde/Belgium v Egypt

1 pm, 6/16: France v Senegal/Norway v Iraq/Argentina v Algeria

noon, 6/17: Portugal v DR Congo/England v Croatia 

10 am, 6/18: Czechia v South Africa/More 

11 am, 6/22: Argentina vs Austria / France vs Iraq

11 am, 6/23: Portugal vs Uzbekistan / More

7 pm, 6/24: Mexico v Czechia

10 am, 7/1

1 pm, 7/2

noon, 7/3

2 pm, 7/5

no0n, 7/3

2 pm, 7/5

1 pm, 7/6

10 pm, 7/7

2 pm, 7/9

Quarterfinals 1 pm, 7/10

Semi-final 1 pm 7/14-15

Final 1 pm, 7/19

Info

Forward Club 917 E. Mifflin St., Madison, Wisconsin 53703
Spectator Sports
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