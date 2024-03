Somos Raíces: Conferencia Latinoamericana de Salud Materno Infantil

media release: (English below)

¡Le invitamos a unirse a nosotros en esta conferencia visionaria!

Esta conferencia es para cualquiera que trabaje con y para el bienestar de las mujeres, infantes y familias Latinas/e/x. Si eres un profesional de salud/salud mental, proveedor de servicios sociales, estudiante universitario, legislador, defensor o maestro de escuela, queremos que nos acompañes. Extendemos una invitación especial para familias Latinas/e/x, mujeres embarazadas y mujeres con niños pequeños. ¡Este espacio fue creado para TI! Estamos seguras de que al compartir nuestras historias y conocimientos, podemos romper los muros que nos separan y podemos encontrar caminos centrados en las realidades de las personas e impulsados ​​por los sistemas para crear cambios transformacionales para el bienestar para las familias inmigrantes.

*La conferencia centrará el español. Traducción disponible en inglés y español personas no bilingües.

Becas:

Las becas estarán disponibles por orden de llegada para familias de la comunidad y los estudiantes de secundaria. Las solicitudes se aceptarán de forma continua. Todas las solicitudes deben enviarse antes del 1 de mayo de 2024.

Si no puede asistir a la conferencia después de recibir una beca, infórmenos para que podamos ofrecer la beca al próximo solicitante.

Después de completar el formulario, su solicitud será revisada por el equipo de R4C. Un correo electrónico o mensaje de texto será enviado a las personas recibiendo una beca parcial o total. Todos los becarios son responsables de coordinar su propio viaje durante la conferencia.

Sólo complete el Formulario de Solicitud de Beca, no hay necesidad de ir a “Buy Tickets”.

Formulario de Solicitud de Beca

We invite you to join us in this visionary conference!

This conference is for anyone working with and for the well-being of Latino/e/x women, children and their families. If you are a health/mental health provider, social services provider, college student, legislator, advocate, school teacher - we want you to join us. We extend a special invitation for Latino/e/x families, pregnant women, and women with small children. This space was created for YOU! We are confident that by sharing our stories and knowledge, we can break the silos that separate us and we can find people-centered and systems-driven pathways to create better well-being outcomes for immigrant families.

*This event will be centering Spanish. Translation in Spanish and English will be provided for non bilingual speakers.

Scholarships

Scholarships will be available on a first come basis for community members and high school students. Applications will be accepted on a rolling basis. All applications must be submitted by May 1st, 2024.

If you are unable to attend the conference after receiving a scholarship, please let us know so we can offer the scholarship to the next applicant.

After completing the form, your application will be reviewed by R4C. An email or text will be sent to people receiving partial or full scholarships. All scholarship recipients are responsible for coordinating their own travel during the conference.

Only fill out the scholarship application form, no need to click on “Buy Tickets.”

Scholarship Application Form