media release: The Soccer Series is a free soccer camp for kids in Dane County. This year, Amigos en Azul will be hosting this event in the City of Madison and Sun Prairie. Join us on July 17, 24, and 31 from 10:00 AM to 2:00 PM at the following locations:

**July 17 - Marlborough Park (2222 Whenona Dr, Madison)

**July 24 - Renstone Park (747 Broadway Dr, Sun Prairie) (flyer)

**July 31 - Marlborough Park (2222 Whenona Dr, Madison)

The soccer camp is for boys and girls ages 6 to 16. The equipment necessary to play will be provided. Lunch will be served at no cost to the participants and their families. All participants will need to be registered. Only one registration form will be needed for the three dates. The registration forms will be available each date on site or they can be found here: Registration Form (English) and (Spanish)

The Southside Soccer Series is a family event. We invite families to bring their chairs and umbrellas to enjoy the day. We ask that kids come dressed for the weather with closed toe shoes.

To stay updated on this event follow Amigos en Azul on Facebook: Facebook Page or call Amigos en Azul's phone line at (608) 209-2403 and leave your contact information for a call back.

Amigos en Azul is composed of City of Madison and Dane County-area police officers dedicated to dissolving cultural barriers, building partnerships and opening lines of communication between the Latino community and the City of Madison Police Department, in partnership with Dane County-area law enforcement.

Questions? Contact us via email at amigosenazul@cityofmadison.com

El Torneo de Fútbol es un campamento de futbol soccer gratis para niño/as del condado de Dane. Este año, Amigos en Azul traerá este evento a la Ciudad de Madison y Sun Prairie. Acompáñenos julio 17, 24 y 31 de 10:00 AM a 2:00 PM en los siguientes parques:

**Julio 17 - Marlborough Park (2222 Whenona Dr, Madison)

**Julio 24 - Renstone Park (747 Broadway Dr, Sun Prairie) (volante)

**Julio 31 - Marlborough Park (2222 Whenona Dr, Madison)

El campamento es para niños y niñas de 6 a 16 años. El equipo necesario para jugar en la cancha será proveído. También se servirá almuerzo sin ningún costo a los participantes y su familia. Todos los participantes (niños/as) tendrán que registrarse. Solo se necesitará una forma para las tres fechas. Las formas serán disponible las tres fechas en el campo o pueden ser encontradas aquí: Forma de Registro

El Torneo de Fútbol es un evento familiar. Invitamos a las familias que traigan sus sillas y sombrillas para disfrutar de la convivencia. Les pedimos que los niños vayan vestidos adecuadamente para el clima con zapatos/tenis cerrados.

Para estar al día sobre este evento síganos en Facebook: Pagina de Facebook o marque a la línea de Amigos en Azul (608) 209-2403, y deje su información para regresarle la llamada.

Amigos en Azul está compuesto de Oficiales de la Ciudad de Madison y Oficiales del área del condado de Dane. Oficiales de Amigos en Azul se dedican a disolver barreras culturales, crear alianzas y abrir líneas de comunicación entre la comunidad Latina y el Departamento de la Policía de Madison de la Ciudad de Madison en colaboración con agencias de policía en el condado de Dane.

¿Preguntas? Contáctanos por correo electrónico via amigosenazul@cityofmadison.com