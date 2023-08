Feria del libro en español (Spanish Language Book Fair)

media release: ¡APARTA LA FECHA! ¡Únase a nosotros en la Biblioteca Pinney el 16 de septiembre 2023 de 9:30AM hasta 2PM para una feria del libro en español que presenta libros para niños, adolescentes y adultos provenientes de la Feria internacional del libro de Guadalajara y de la creciente colección de la biblioteca!

* Explora libros en la colección de la biblioteca

* Regístrese para obtener una tarjeta de biblioteca

* Obtenga más información sobre los recursos de la biblioteca

Esta es su oportunidad de conocer todo lo que la Biblioteca Pública de Madison tiene para ofrecer a los hispanohablantes y opinar sobre los programas futuros de la biblioteca.

Este evento es posible gracias a la Fundación de Roots & Wings.

SAVE THE DATE! Join us at Pinney Library on September 16, 2023 from 9:30AM-2PM for a Spanish Language Book Fair featuring books for children, teens and adults sourced from the Feria Internacional del Libro de Guadalajara and from the library's growing collection!

* Browse books in the library's collection

* Sign up for a library card

* Learn about library resources

This is your opportunity to learn about all Madison Public LIbrary has to offer Spanish-speakers + weigh in on future programs at the library.

This event is made possible thanks to the Roots & Wings Foundation.