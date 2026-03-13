Spring Break Activities

Black Earth Children's Museum 1131 Mills St., Black Earth, Wisconsin 53515

media release: Black Earth Children's Museum offers daily activities during spring break to keep your kids entertained, engaged, and creative. Our interactive exhibits bring out big fun and playful learning. Come visit us during spring break! It will be the best "staycation" fun you and your kids will ever have. $6 admission fee for the Museum. Activities are free!

March 21- No Sew Tie Pillow- 11am-2pm

March 22- Sensory Sunday- 2-4pm

March 23- Build a Fairy House- 10am- noon; Beading and Friendship Bracelets- 2-4pm

March 24- Bean Mosaics- 10am- noon

March 25- Build a Bee Hotel- 10am-noon, 12pm- 2pm

March 26- Visit the Trash Lab- 10am-1pm

March 27- Build a Bird Feeder- 10am- noon; Make your own Shrinky Dink- 2pm- 4pm

March 28- Make your own Book Mark- 11am- 2pm

March 29- Sensory Sunday- 2pm-4pm

March 30- Make a Wind Chime- 10am- noon; Beading and Friendship Bracelet- 2pm- 4pm

March 31- Make a Sun Catcher- 10am- noon

April 1- Paint a Flower Pot and Planting Flowers- 10am- noon; 2pm-4pm

April 2- Make your own Egg Carton Critter- 10am- noon

April 3- Make a Seed Bomb- 10am- noon; Make a fun Shrinky Dink- 2pm- 4pm

April 4- Make a Book Mark- 11am- 2pm

608-767-2562
