Spring Break Activities
Black Earth Children's Museum 1131 Mills St., Black Earth, Wisconsin 53515
media release: Black Earth Children's Museum offers daily activities during spring break to keep your kids entertained, engaged, and creative. Our interactive exhibits bring out big fun and playful learning. Come visit us during spring break! It will be the best "staycation" fun you and your kids will ever have. $6 admission fee for the Museum. Activities are free!
March 21- No Sew Tie Pillow- 11am-2pm
March 22- Sensory Sunday- 2-4pm
March 23- Build a Fairy House- 10am- noon; Beading and Friendship Bracelets- 2-4pm
March 24- Bean Mosaics- 10am- noon
March 25- Build a Bee Hotel- 10am-noon, 12pm- 2pm
March 26- Visit the Trash Lab- 10am-1pm
March 27- Build a Bird Feeder- 10am- noon; Make your own Shrinky Dink- 2pm- 4pm
March 28- Make your own Book Mark- 11am- 2pm
March 29- Sensory Sunday- 2pm-4pm
March 30- Make a Wind Chime- 10am- noon; Beading and Friendship Bracelet- 2pm- 4pm
March 31- Make a Sun Catcher- 10am- noon
April 1- Paint a Flower Pot and Planting Flowers- 10am- noon; 2pm-4pm
April 2- Make your own Egg Carton Critter- 10am- noon
April 3- Make a Seed Bomb- 10am- noon; Make a fun Shrinky Dink- 2pm- 4pm
April 4- Make a Book Mark- 11am- 2pm