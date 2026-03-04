Spring Stories: Community Canvas
DAMA Mural Shop 5004 Allis Ave., Madison, Wisconsin 53716
media release: Celebrate new beginnings this March at our “Spring Stories: Community Canvas” workshop. Guided by DAMA artists, you’ll create a spring-inspired painting that reflects your story and dreams for the season—no painting experience needed, and all materials are included. Come share, connect, and let your creativity bloom. Pre-registration required. Ages 18 and up.
