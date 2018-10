Taller de Identidad y Cultura

press release: Latino Academy is proud to present a 3-day workshop on Identity and Culture. This workshops are led by one of our ESL students who works with imaginantesMX in Mexico City. This is open to the public and childcare will be provided. You can sign up via email, phone or Facebook.

Estamos muy orgullosas de presentarles: Taller de Indentidad y Cultura en colaboración con imaginantesMX de la Ciudad de México. Ven y aprende más sobre la importancia de la cultura y el patrimonio cultural. ¡Llama para registrarte hoy! 608-310-4573