RSVP for Tap Dance Classes
TNW Ensemble Theater 1957 Winnebago St., Madison, Wisconsin 53704
media release:
Beg. Adult 6:30-7:30 PM Tuesday, Sept. 16, 23, 30, Oct. 7, 14, 21; $102. Instructor: Donna Peckett
*Int. Special 6:00 - 7:00 PM Thursday, Sept. 18, 25, Oct. 9, 16, 23; $100. Instructor: KATHERINE KRAMER
Please register by Sept. 9 by email, info@tnwensembletheater.org. Please pay by check or cash to TNW at the first class
Dancing