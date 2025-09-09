RSVP for Tap Dance Classes

TNW Ensemble Theater 1957 Winnebago St., Madison, Wisconsin 53704

Beg. Adult 6:30-7:30 PM Tuesday, Sept. 16, 23, 30, Oct. 7, 14, 21; $102. Instructor: Donna Peckett

*Int. Special 6:00 - 7:00 PM Thursday, Sept. 18, 25, Oct. 9, 16, 23; $100. Instructor: KATHERINE KRAMER

Please register by Sept. 9 by email, info@tnwensembletheater.org. Please pay by check or cash to TNW at the first class

608-244-2938
