Terror-iums
to
Madison Children's Museum 100 N. Hamilton St., Madison, Wisconsin 53703
media release: Unleash your imagination as you build a miniature scene filled with curious creatures and uncanny charm. Our “terrorium” project blends nature, art, and storytelling in a tiny world you create. Build a diorama that’s mysterious or magical—whatever feels just right. All materials provided, and free with museum admission.
Info
Kids & Family