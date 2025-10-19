Terror-iums

Madison Children's Museum 100 N. Hamilton St., Madison, Wisconsin 53703

media release: Unleash your imagination as you build a miniature scene filled with curious creatures and uncanny charm. Our “terrorium” project blends nature, art, and storytelling in a tiny world you create. Build a diorama that’s mysterious or magical—whatever feels just right. All materials provided, and free with museum admission.

Kids & Family
608-256-6445
