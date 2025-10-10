DJ Terrrence J

Come Back In 508 E. Wilson St., Madison, Wisconsin 53703

The Come Back In hosts DJs at 9 pm Fridays. Free.

First Friday: Fab-U-Love

Second Friday: Terrence J

Third Friday: Iron Mike

Fourth Friday: IllxstMami

