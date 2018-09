press release: Tuesday, we're hosting a fundraiser in Madison to support Voceros por el Voto, our campaign to make sure that this November 6th, we can say ¡ADIOS WALKER!

Voceros por el Voto are workers, students, moms, dads, small business people, members of faith communities — organizers — who recruit friends and family in the 10 cities where we have chapters to vote on November 6th.

Support Voceros por el Voto in Madison by attending and contributing to our Madison fundraiser Tuesday, September 18, from 5pm to 7pm at Brink Lounge! We'll be joined by musical guest OLMECA Acoustic, and we'll hear from Vocero organizers mobilizing the vote in the Madison and from Voceros organizing voters.

Fundraiser: The Power of the Latinx Vote

Strengthening the Voceros por el Voto campaign

Tuesday, September 18th, 5pm-7pm

Brink Lounge, 701 E Washington Ave, Madison, WI 53703

When we work together, we win. Our organizing during these historic elections will usher in a wave of progressive change for Wisconsin working families. Come get inspired next Tuesday!

viernes, 14 de septiembre de 2018

Catherine,

El próximo martes, estamos organizando un evento para recaudar fondos en Madison para apoyar Voceros por el Voto, nuestra campaña para asegurar que el día de las votaciones el 6 de noviembre, podremos decir ¡ADIOS WALKER!

Voceros por el Voto son trabajadores, estudiantes, mamás, papás, empresarios pequeños, miembros de comunidades de fe — organizadores — que reclutan sus amigos y familiares en las 10 ciudades donde tenemos capítulos para votar el 6 de noviembre.

Apoye a Voceros por el Voto en Madison por asistir y contribuir a nuestro evento para la recaudación de fondos el próximo martes, 18 de septiembre, de 5pm a 7pm en Brink Lounge en Madison (701 E Washington Ave, Madison, WI 53703). Nos acompañará el invitado musical OLMECA Acoustic, y escucharemos de los organizadores de los Voceros en Madison y de los Voceros organizando a los votantes. ¡

Evento de recaudación de fondos: El poder del voto Latinx

Fortaleciendo la campaña Voceros por el Voto

Martes, 18 de septiembre, 5pm-7pm

Brink Lounge, 701 E. Washington Ave, Madison, WI 53703

Cuando trabajamos juntos, ganamos. Nuestra lucha durante estas elecciones históricas causará una ola de cambio progresista para las familias trabajadoras de Wisconsin. ¡Venga martes para ser inspirado!