CANCELED: Tran-Amirinazari Duo, Sonora Strings

First Unitarian Society 900 University Bay Drive, Madison, Wisconsin 53705

media release: Tran-Amirinazari Duo

Thursday, June 4 at 7:00 p.m.

6:20 to 6:50 pre-concert performance by Sonora Strings

First Unitarian Society of Madison, Landmark Auditorium

Paran Amirinazari, violin

Eric Tran, piano

Lindsey Crabb, cello

*Beethoven Violin Sonata No. 2, Op. 12 No. 2

*Clara Schumann, Three Romances

*Mozart Violin Sonata in E minor, K. 304

*Schubert Piano Trio in B-flat Major, D. 898

Suggested donation $20.

Info

First Unitarian Society 900 University Bay Drive, Madison, Wisconsin 53705
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