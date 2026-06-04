CANCELED: Tran-Amirinazari Duo, Sonora Strings
First Unitarian Society 900 University Bay Drive, Madison, Wisconsin 53705
media release: Tran-Amirinazari Duo
Thursday, June 4 at 7:00 p.m.
6:20 to 6:50 pre-concert performance by Sonora Strings
First Unitarian Society of Madison, Landmark Auditorium
Paran Amirinazari, violin
Eric Tran, piano
Lindsey Crabb, cello
*Beethoven Violin Sonata No. 2, Op. 12 No. 2
*Clara Schumann, Three Romances
*Mozart Violin Sonata in E minor, K. 304
*Schubert Piano Trio in B-flat Major, D. 898
Suggested donation $20.
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First Unitarian Society 900 University Bay Drive, Madison, Wisconsin 53705
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