Tree Guardian Workshop
UW-Extension Dane County 5201 Fen Oak Drive, Suite 138, Madison, Wisconsin 53718
media release: (English below)
Evento Bilingue
¡Acompáñanos en nuestro próximo laboratorio de árboles al aire libre! Aprende a identificar especies comunes de árboles, obtén experiencia práctica y participa con expertos de la comunidad.
6-8pmm June 18, 2026, Drumlin Classroom- 5201 Fen Oak Drive, Madison, WI
Join us for our upcoming outdoor tree lab! Learn how to identify common tree species, get hands on experience, and engage with community experts!
6-8pm, June 18th, 2026, Drumlin Classroom- 5201 Fen Oak Drive, Madison, WI