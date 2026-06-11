Tree Guardian Workshop

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UW-Extension Dane County 5201 Fen Oak Drive, Suite 138, Madison, Wisconsin 53718

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Evento Bilingue

¡Acompáñanos en nuestro próximo laboratorio de árboles al aire libre! Aprende a identificar especies comunes de árboles, obtén experiencia práctica y participa con expertos de la comunidad.

6-8pmm June 18, 2026, Drumlin Classroom- 5201 Fen Oak Drive, Madison, WI

Join us for our upcoming outdoor tree lab! Learn how to identify common tree species, get hands on experience, and engage with community experts!

6-8pm, June 18th, 2026, Drumlin Classroom- 5201 Fen Oak Drive, Madison, WI

Info

UW-Extension Dane County 5201 Fen Oak Drive, Suite 138, Madison, Wisconsin 53718
Environment, Lectures & Seminars
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Google Calendar - Tree Guardian Workshop - 2026-06-18 18:00:00 Google Yahoo Calendar - Tree Guardian Workshop - 2026-06-18 18:00:00 Yahoo Outlook Calendar - Tree Guardian Workshop - 2026-06-18 18:00:00 Outlook iCalendar - Tree Guardian Workshop - 2026-06-18 18:00:00 ical