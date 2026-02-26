UW Chorale, University Chorus, Treble Choir
https://artsticketing.wisc.edu/Online/default.asp
UW Hamel Music Center-Mead Witter Hall 740 University Ave., Madison, Wisconsin 53706
Mead Witter School of Music student concert. $20.
Performing works by Kyle Pederson, Damião Barbosa de Araújo, Stephen Sondheim, Wilhelm Peterson-Berger, Jennifer Lucy Cook, and more. Monica Bertrand, Benjamin Hanson, Alessio Tranchell, and Bert Pinsonneault, conductors. Sérgio Fontão, guest conductor. Mariana Farah, faculty advisor.
Info
UW Hamel Music Center-Mead Witter Hall 740 University Ave., Madison, Wisconsin 53706
Music