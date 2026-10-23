UW Concert Choir, Chorale, Chamber Singers

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UW Hamel Music Center-Mead Witter Hall 740 University Ave., Madison, Wisconsin 53706

Mead Witter School of Music student concert. Free.

Performing works by Francesca Caccini, Mari Esabel Valverde, Samuel Barber, Irving Fine, Johnathan Dove, Stacy Garrop, and more. Mariana Farah, Bert Pinsonneault, Lida Bourhill, and Avery Burns, conductors. Alessio Tranchell and Benjamin Hanson, assistant conductors.

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UW Hamel Music Center-Mead Witter Hall 740 University Ave., Madison, Wisconsin 53706
Music
608-263-5615
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