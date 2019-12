UW Horn Ensemble

press release: December 7, 1:00 PM to 2:00 PM | Mead Witter Lobby

University of Wisconsin, Madison Horn Ensemble

Annual Chazen Museum Concert

Interim Director, Jeff Scott

Assistant conductors; Alana Brenny, Declan Mulkerin and Matthew Cornale

Program

Fanfare #3 for 10 Horns

Jeff Scott (b. 1967)

Overture to Hansel and Gretel

E. Humperdinck (1854-1921)

Exercise for Eight Horns

A.M. Ingalls

Trauermusik (Música Fúnebre)

P. Hindemith (1895-1963)

arr. Declan Mulkerin

Nocturne from “A Mid-Summer Night’s Dream”

F. Mendelssohn (1809-1847)

arr. L. Martinet

Send in The Clowns from “A Little Night Music”

S. Sondheim (b. 1930)

arr. G. Patterson

Rendez-Vous San Marco

B. Krol (1920-2013)

“September” from Four Last Songs

R. Strauss (1864-1949)

arr. Matthew Cornale

Overture to Barber of Seville

G. Rossini (1792-1868)

arr. L. Martinet

Suite for Nine Horns

R. Lo Presti (1933-1985)

“O Rest in the Lord” from Elijah

F. Mendelssohn. (1809-1847)

arr. Lowell Shaw

Horn Ensemble Members

Abby Watson

Alana Brenny **

Declan Mulkerin **

Devin Cobleigh-Morrison

Jasmin Bolaños

Jenna McQuade

Jeremy Peplinski

Joseph Peplinski

Matthew Cornale **

Patrick Hines

Rachel Feit

Sarah Amundson

Will Wightman

** denotes conducting one or more pieces this afternoon