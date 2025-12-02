UW Russian Folk Orchestra
Verona Library 500 Silent St., Verona, Wisconsin 53593
media release: Join the UW Russian Folk Orchestra for an unforgettable evening of music. The UW Russian Folk Orchestra, is an official University of Wisconsin-sponsored ensemble specializing in live performances of Slavic and East-European music using authentic folk instruments such as balalaikas and domras.
