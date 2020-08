RSVP for ¡Va por el crew!

media release: ¡Va por el crew! is raising funds for 300 Mexican concert industry workers affected by the cancellation of events and out of work due to the pandemic. Those who wish to join the virtual show can gain access by making a donation at vaporelcrew.hipgive.org before August 27 at 2:00pm CT.

¡Va por el crew! is an initiative propelled by León Larregui (Zoé) and Emmanuel del Real (Café Tacvba), aims to raise funds for 300 crew members dedicated to the organization and production of live concerts throughout Mexico.

¡Va por el crew! is supported by Documental Ambulante A.C. and HIPGive -the first Latino and free crowdfunding platform by Hispanics in Philanthropy.

#SinCrewNoHayShow | #VaPorElCrew

About Ambulante: is an organization dedicated to supporting and distributing documentary films as a tool for cultural and societal change. It was founded in Mexico in 2005 by Gael García Bernal, Diego Luna and Elena Fortes, and is currently led by Paulina Suárez. The organization brings documentary films to places that rarely have access to this genre with the goal of encouraging dialogue and reflection on relevant issues. In 2017, it created the Levantemos México fund to administer resources from 15,000 donations totaling more than $32 million pesos for the reconstruccion of communities devastated by the September earthquakes that year.

About HIPGive is a free bilingual crowdfunding platform focused solely on advancing Latino social impact projects and promoting philanthropy across the Americas. On HIPGive you can support a social project or start your own; read and share stories about Latino generosity; and make a real impact on the issues that matter most to you. Our goal is to grow into the biggest digital community for champions of Latino social good.

Nuestra Historia

Más que nunca, extrañamos disfrutar de nuestras bandas favoritas en vivo, compartir la música con miles de personas, y bailar codo a codo. Trabajando de forma incansable, el crew está ahí desde antes de que se ilumine el escenario y después de que se toque la última canción. Detrás de las luces y los efectos especiales está el trabajo de muchísimas personas. Para lograr un concierto en vivo se necesitan varios días de montaje, pruebas y la perfecta coordinación de diversas personas trabajando en sintonía.

En México, al menos 61 mil personas laboran como especialistas de audio, iluminación, video y montaje de escenarios, de acuerdo a la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE, 2019). Todos estos trabajos, entre muchos otros, han dejado de existir desde que la pandemia nos obligó a adoptar medidas de distanciamiento social. Por eso, hoy tenemos que reconocer a las personas cuyo esfuerzo suele invisibilizarse en el proceso para que podamos disfrutar de un concierto, porque sin crew no hay show.

Apoyemos a las personas cuyo trabajo es hacernos vibrar con nuestras bandas favoritas.

Dona y recibe increíbles recompensas* diseñadas especialmente para ti por las y los artistas participantes. La meta es recaudar recursos para otorgar 300 apoyos a personas del crew dedicadas a la organización y producción de shows en todo el país, las cuales han sido propuestas por un comité de 20 especialistas. Puedes donar a partir de 100 pesos.

Somos un grupo de artistas unidos en colaboración con Hispanics in Philanthropy y el soporte y experiencia de Ambulante A.C. Solidarízate con el crew, un grupo que en estos momentos está en una situación sumamente vulnerable.

Esta #vaporelcrew porque sin crew no hay show.