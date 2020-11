ONLINE: Voces de la Frontera Action Elections Watch Party

media release: Hola friends and members of Voces de la Frontera Action!

You are invited to attend the Voces de la Frontera Action Elections Watch Party TOMORROW. After the polls close, we will be live streaming a program in which we will react to the preliminary election results as they roll in. This will also be a space to CELEBRATE all of our hard work.

Tuesday, Nov 3, 8:30 pm - 10:00 pm CST, Voces de la Frontera Action Facebook Live: facebook.com/ VocesdelaFronteraAction

The night will be moderated by Christine Neumann-Ortiz, Voces de la Frontera Action Executive Director; Primitivo Torres, Voces de la Frontera Action Director of Operations; and Cassandra Elena Casas, YES! Members and Voces de la Frontera Action Board Member. Our regional organizers from all across the state will also call in to report on how Election Day went in their cities, and to celebrate their hard work. Elected officials including JoCasta Zamarripa, Ryan Clancy, Kristina Shelton, Greta Neubauer, Jessica Katzenmeyer, and more, will also call in to thank the Voces community for all of their hard work -- this includes thanking YOU!

We hope to see you there! ¡Adelante, familia! ¡Hasta la victoria!

For more information, please reach out to Communications Director Jacquelyn Kovarik: 414-436-9822 and jacquelyn@vdlf.org.

***

¡Hola amigos y miembros de Voces de la Frontera Action!

Están invitados a asistir a la Voces de la Frontera Action “Elections Watch Party” MAÑANA. Después del cierre de las urnas, transmitiremos en vivo un programa en el que reaccionaremos a los resultados preliminares de las elecciones. Este también será un espacio para CELEBRAR todo nuestro duro trabajo.

Martes, 3 de noviembre, 8:30 pm - 10:00 pm CST, Voces de la Frontera Action Facebook en vivo: facebook.com/ VocesdelaFronteraAction

La noche será moderada por Christine Neumann-Ortiz, Directora Ejecutiva de Voces de la Frontera Action; Primitivo Torres, Director de Operaciones de Voces de la Frontera Action; y Cassandra Elena Casas, miembra de YES! y miembra de la mesa directiva de Voces de la Frontera Action. Nuestros organizadores regionales de todo el estado también llamarán para informar sobre cómo fue el día de las elecciones en sus ciudades, y para celebrar su duro trabajo. Los funcionarios electos, incluyendo a JoCasta Zamarripa, Ryan Clancy, Kristina Shelton, Greta Neubauer, Jessica Katzenmeyer y más, también llamarán para agradecer a la comunidad de Voces por todo su duro trabajo - esto incluye agradecerles a USTEDES!

¡Esperamos verte allí! ¡Adelante, familia! ¡Hasta la victoria!

Para más información, por favor contacte con la Directora de Comunicaciones Jacquelyn Kovarik: 414-436-9822 y jacquelyn@vdlf.org.