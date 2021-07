Voces de la Frontera Forum

media release: ESPAÑOL ABAJO

After Recent Attack on DACA, Voces de la Frontera to Hold Forums Across Wisconsin to Inform Community; Increase Pressure on Congressional Democrats to Pass Citizenship for All this Year

What: This weekend, Voces de la Frontera is hosting immigration forums throughout Wisconsin to address concerns around the recent federal court ruling partially ending the Deferred Action for Childhood Arrivals (DACA) program, as well as update the community on positive advances in policy relating to U-Visas and deportations. Immigration attorneys will be present to answer legal questions. Voces will also update the community on recent gains made to pass citizenship for all 11 million undocumented essential workers, Dreamers and families through the budget reconciliation process in Congress. Local members of U.S. Congress are invited to attend.

When & where:

Milwaukee Immigration Forum: Saturday, July 24 at 1:00 p.m. at new Voces office at 733 W. Historic Mitchell Street, Milwaukee, WI

at new Voces office at 733 W. Historic Mitchell Street, Milwaukee, WI Madison Immigration Forum: Sunday, July 25 at 1:00 p.m . at the Madison Labor Temple, 1602 S. Park St., Unite 109, Madison, WI

. at the Madison Labor Temple, 1602 S. Park St., Unite 109, Madison, WI Green Bay Immigration Forum: Sunday, July 25 at 1:00 p.m. at Voces Green Bay Office, 1221 Bellevue St, Green Bay, WI

These events will also be broadcast via Facebook Live. Tune in at facebook.com/ VocesdelaFronteraWI.

Why: Last Friday, a federal judge ruled to partially end the Deferred Action for Childhood Arrivals (DACA) program, halting any new DACA applications from being approved while only permitting current recipients to renew their status. Over 600,000 Dreamers are enrolled in the program nationally, with nearly 6,540 young people in Wisconsin currently in the program. An estimated 20,000 Dreamers are eligible to receive DACA status in Wisconsin. Many immigrant high school and college students, parents and essential workers have been waiting months for their applications to be approved after the government reopened the process for new applicants in December 2020. Those young people, who’ve called the U.S. their home since they were children, are now at risk of deportation, family separation and are unable to get a job and provide for their families.

This attack on DACA comes amidst some positive changes to federal immigration law under the Biden Administration that grants work permits to people caught in the backlog of U-Visas (protections provided to immigrants who witness or are victims of a crime) and deportations, and underscores the urgent need for Democrats in Congress to pass an inclusive pathway to citizenship for all 11 million essential workers, Dreamers and their families this year through the budget reconciliation process. Last week, Senate Democrats released Biden’s Jobs Budget Bill that includes funding for a permanent pathway to citizenship for millions of immigrants. Polls show broad bipartisan support nationally for immigration reform - including from a majority of Republicans, Democrats and independents. Voces de la Frontera and other immigrant rights advocates are urging President Biden and Democrats in Congress to do everything in their power to pass Citizenship For All this year.

###

About Voces de la Frontera

Voces de la Frontera is a statewide membership based community organization led by low-wage workers, immigrants and multiracial youth whose mission is to protect and expand civil rights and workers’ rights through leadership development, community organizing and empowerment.

___

Después de los Ataques Recientes a DACA, Voces de la Frontera tendrá Foros a través de Wisconsin para informar a la comunidad y Aumentar la presión hacia congresistas Demócratas para que pasen Ciudadanía Para Todos este año

Qué: Este fin de semana, Voces de la Frontera tendrá foros inmigratorios a través de Wisconsin para hablar acerca de las preocupaciones causadas por la decisión reciente tomada por la corte federal que parcialmente acaba con el programa de DACA, al igual que los avances positivos en pólizas relacionadas con la Visa-U y deportaciones. Abogados de inmigración estarán presentes para responder a cualquier pregunta legal que tengan. Voces también actualizará a la comunidad de las recientes para pasar ciudadanía para 11 millones de trabajadores esenciales indocumentados, Dreamers, y familias a través del proceso de reconciliación presupuestario en el congreso. Miembros locales del Congreso están invitados a atender.

Cuando y Donde:

Foro migratorio de Milwaukee: Sábado, 24 de Julio a la 1:00pm en la nueva oficina de Voces en la 733 W. Historic Mitchell Street, Milwaukee, WI

en la nueva oficina de Voces en la 733 W. Historic Mitchell Street, Milwaukee, WI Foro migratorio de Madison: Domingo, 25 de Julio a la 1:00pm en el Madison Labor Temple, el la 1602 S. Park St. Unit 109, Madison, WI.

en el Madison Labor Temple, el la 1602 S. Park St. Unit 109, Madison, WI. Foro migratorio de Green Bay: Domingo, 25 de Julio a la 1:00pm en la Oficina de Voces en Green Bay en la 1221 Bellevue St, Green Bay, WI

Estos eventos serán transmitidos por Facebook live. Sintonícese en Facebook.com/ VocesdelaFronteraWI.

Por qué: El Viernes pasado, un juez federal decidió terminar parcialmente con el programa de DACA, poniéndole alto a la aprobación de nuevas aplicaciones de DACA, solamente permitiendo que los actuales recipientes renueven su estatus. Más de 600,000 Dreamers están inscritos en el programa a nivel nacional, con 6,540 jóvenes en Wisconsin actualmente en el programa. Se estima que 20,000 Dreamers en Wisconsin son elegibles para recibir DACA. Muchos estudiantes de preparatoria y universidad, padres y trabajadores esenciales han estado esperando por meses para que sus aplicaciones sean aprobadas, después de que el gobierno abrió el proceso para nuevas aplicaciones en diciembre del 2020. Estos jóvenes que han llamado a los EEUU su hogar desde niños están en riesgo de ser deportados, separados de sus familias, y no pueden trabajar para proveer a su familia.

Este ataque contra DACA viene en medio de cambios positivos a la ley federal de inmigración bajo la administración de Biden que da permisos de trabajo a gente que tiene la Visa-U (protecciones a inmigrantes que son víctimas o testigos de un crimen) y deportaciones, y estresa la necesidad de que los Congresistas Demócratas creen un camino a la ciudadanía para todos los 11 millones de trabajadores esenciales, Dreamers, y sus familias por medio del proceso de reconciliación presupuestario. La semana pasada, los Demócratas del Senado publicaron el Proyecto de ley Presupuestario de Trabajos de Biden que incluye fondos para un camino permanente hacia la ciudadanía para millones de inmigrantes. Las encuestas demuestran un apoyo amplio de los Republicanos, Demócratas, e Independientes a nivel nacional para una reforma migratoria, y defensores de los derechos de los inmigrantes le están urgiendo al Presidente Biden y a los Demócratas en el Congreso que hagan todo lo posible para pasar Ciudadanía para Todos este año.

###

Acerca de Voces de la Frontera

Voces de la Frontera es un organización comunitaria basada en membresía, en Wisconsin liderada por trabajadores de bajos recursos, inmigrantes, y juventud, cuya misión es proteger y expandir derechos civiles y derechos de trabajadores a través del desarrollo de líderes, organización comunitaria, y empoderamiento.