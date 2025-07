Voices and Dreams Academy Kickoff

media release: Midwest Mujeres invites you to join our next cohort of storytellers and public speakers for ¡Yo Quiero Dinero: Our Stories!—our annual storytelling event happening this November.

This journey begins with financial wellness classes starting July 19, followed by branding and storytelling workshops to help you build your confidence and craft your message. Think of it as a mini TED Talk experience—designed for women like you who are ready to speak up and be seen.

Kickoff event and classes will be held at 306 E Wilson Street, second floor (2e), Madison

Networking at 5:30 PM

Class at 6 PM - 7 PM

July 23–Oct 15: Weekly workshops in financial literacy, branding, and storytelling

● Nov 8 Saturday, MyArts Theater ¡Yo Quiero Dinero! Showcase Performances

Only 25 spots are available, and rolling applications will be accepted through September 15, 2025. Participants must commit to the final seven weeks to be eligible to perform. Apply now at www.midwestmujeres.com/academy-registration

Midwest Mujeres se enorgullece en anunciar el lanzamiento de su Voices and Dreams Academy, un programa transformador de 14 semanas diseñado para que mujeres—especialmente Latinas, mujeres negras y mayores de 50 años—desarrollen habilidades en bienestar financiero, marca personal y narración de historias. El programa comienza el miércoles 16 de julio de 2025 en Madison, WI, y culmina con el evento comunitario ¡Yo Quiero Dinero: ¡Nuestras Historias Tienen Valor! del 13 al 16 de noviembre.

Este programa ofrece una oportunidad única para que las mujeres ganen confianza, fortalezcan sus habilidades para hablar en público y desarrollen una mentalidad emprendedora. A través de talleres dirigidos por líderes comunitarias, educadoras financieras, estrategas de marca y coaches de narración, las participantes se prepararán para subir al escenario en una presentación en vivo al estilo TED que celebra sus historias y resiliencia.

“Esta academia no es solo para subir al escenario—es para transformar tu vida,” afirma Araceli Esparza, fundadora de Midwest Mujeres. “Estamos creando un espacio donde las mujeres puedan ser vistas, escuchadas y empoderadas económicamente a través de sus propias historias.”

Las clases se llevarán a cabo los miércoles de 6:00 a 7:00 PM, con oportunidades de networking a partir de las 5:30 PM. Se ofrecerán estipendios para el cuidado de niños y refrigerios ligeros para facilitar la participación. El programa es semi-bilingüe y está abierto a personas que estén aprendiendo inglés (nivel básico). Las presentaciones finales pueden realizarse en inglés, español o Spanglish.

Fechas clave:

● 16 de julio: Evento de inicio

● 23 de julio al 15 de octubre: Talleres semanales sobre finanzas, marca y

narración

● 8 de Nov: Presentaciones en vivo ¡Yo Quiero Dinero!

Hay solo 25 cupos disponibles, y las inscripciones se aceptarán de forma continua hasta el 15 de septiembre de 2025. Las participantes deben comprometerse a asistir a las últimas siete semanas para poder presentar en el escenario.

Inscríbete ahora en www.midwestmujeres.com/academy-registration