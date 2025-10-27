WDC Trivia Night

media release: Join WDC for a Dark Money Campaign kickoff event with civic-themed trivia! We will have a prize for the winning team. A portion of Delta's food and drink sales this evening will go toward supporting WDC and our mission to advocate for transparency and accountability in government. 

Date: Monday, October 27 

Time: 6:30 - 8:30 pm

Location: Delta Beer Lab – 167 E. Badger Rd, Madison

