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North Street Cabaret 610 North St., Madison, Wisconsin 53704

press release: WE LIVE!  A POETRY READING AND FILM PRESENTATION USING POEMS OF DEFIANCE AND 

POSITIVE CHANGE IN THESE UNCERTAIN TIMES.  

      DASHA KELLY HAMILTON IS A FORMER POET LAUREATE OF MILWAUKEE WHO STYLES 

      HERSELF AS A CREATIVE CHANGE AGENT WITH TWO POETRY COLLECTIONS AND TWO 

      NOVELS PUBLISHED.  POETIC YE IS A FORMER CHICAGO GANG LEADER WHO, WHILE IN 

      PRISON, FORMED A POETRY GROUP WITH TWO OTHER INMATES, AND UPON RELEASE

      PUBLISHED AN ANTHOLOGY, THROWING ROCKS AT THE PEN THROUGH THE 

      PROMETHEAN MEDIA GROUP.  HIS GOAL IS TO HELP RE-BUILD THE STREETS HE ONCE 

      TORE DOWN THROUGH POSITIVE MESSAGES AND ACTION.

WEDNESDAY, SEPTEMBER 11, 2019, OPEN MIC SIGN-UP BEGINS AT 6:30 P.M.  READINGS BEGIN AT 7:00 P.M., NORTH STREET CABARET, 610 NORTH STREET

SPONSORED BY THE WISCONSIN FELLOWSHIP OF POETS (WWW.WFOP.ORG).  (608) 242-

      7340 OR 608-422-5646 FOR MORE INFO.

Info

North Street Cabaret 610 North St., Madison, Wisconsin 53704 View Map
Spoken Word
608-422-5646
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