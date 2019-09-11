We Live
North Street Cabaret 610 North St., Madison, Wisconsin 53704
press release: WE LIVE! A POETRY READING AND FILM PRESENTATION USING POEMS OF DEFIANCE AND
POSITIVE CHANGE IN THESE UNCERTAIN TIMES.
DASHA KELLY HAMILTON IS A FORMER POET LAUREATE OF MILWAUKEE WHO STYLES
HERSELF AS A CREATIVE CHANGE AGENT WITH TWO POETRY COLLECTIONS AND TWO
NOVELS PUBLISHED. POETIC YE IS A FORMER CHICAGO GANG LEADER WHO, WHILE IN
PRISON, FORMED A POETRY GROUP WITH TWO OTHER INMATES, AND UPON RELEASE
PUBLISHED AN ANTHOLOGY, THROWING ROCKS AT THE PEN THROUGH THE
PROMETHEAN MEDIA GROUP. HIS GOAL IS TO HELP RE-BUILD THE STREETS HE ONCE
TORE DOWN THROUGH POSITIVE MESSAGES AND ACTION.
WEDNESDAY, SEPTEMBER 11, 2019, OPEN MIC SIGN-UP BEGINS AT 6:30 P.M. READINGS BEGIN AT 7:00 P.M., NORTH STREET CABARET, 610 NORTH STREET
SPONSORED BY THE WISCONSIN FELLOWSHIP OF POETS (WWW.WFOP.ORG). (608) 242-
7340 OR 608-422-5646 FOR MORE INFO.