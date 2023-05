We're Moving a Lake

media release: Wisconsinโ€™s latest water relocation project is almost here!...

That's right, we're ๐˜ฎ๐˜ฐ๐˜ท๐˜ช๐˜ฏ๐˜จ a lake - Lake Louie that is! Join us on Saturday, May 6, to help us move Lake Louie from Arena to VeronaI!

Below is the timeline of events for this all-day extravaganza!

๐Ÿด๐—”๐— - ๐Ÿฐ๐—ฃ๐— ๐— ๐—ผ๐˜ƒ๐—ฒ ๐˜๐—ต๐—ฒ ๐—Ÿ๐—ฎ๐—ธ๐—ฒ Participants will help carry the cup full of lake water to Verona, similar to the Olympic torch relay.

๐—ก๐—ข๐—ข๐—ก - ๐Ÿญ:๐Ÿฏ๐Ÿฌ๐—ฃ๐— ๐—ฅ๐—ถ๐—น๐—ฒ๐˜† ๐—ง๐—ฎ๐˜ƒ๐—ฒ๐—ฟ๐—ป ๐—ฃ๐—ฎ๐˜๐—ถ๐—ผ ๐—ข๐—ฝ๐—ฒ๐—ป๐—ถ๐—ป๐—ด ๐—ฃ๐—ถ๐˜ ๐—ฆ๐˜๐—ผ๐—ฝ ๐—ฃ๐—ฎ๐—ฟ๐˜๐˜† (8205 Klevenville-Riley Rd, Verona, WI 53593)

๐Ÿฐ๐—ฃ๐— - ๐Ÿต๐—ฃ๐— ๐—Ÿ๐—ฎ๐—ธ๐—ฒ ๐—Ÿ๐—ผ๐˜‚๐—ถ๐—ฒ ๐—ฅ๐—ฒ๐—ฐ๐—ต๐—ฟ๐—ถ๐˜€๐˜๐—ฒ๐—ป๐—ถ๐—ป๐—ด & ๐——๐—ฒ๐—ฟ๐—ฏ๐˜† ๐——๐—ฎ๐˜† ๐—ฃ๐—ฎ๐—ฟ๐˜๐˜† at Wisconsin Brewing Company, the new home of Lake Louie! (1079 American Way Verona, WI 53593). Featuring LIVE MUSIC by Dead Henry! ๐˜ฅ๐˜ฆ๐˜ข๐˜ฅ๐˜ฉ๐˜ฆ๐˜ฏ๐˜ณ๐˜บ.๐˜ค๐˜ฐ๐˜ฎ

PLUS food from JonnyO's Pizzeria AND... the release of our specialty beer we call... "๐˜“๐˜ฐ๐˜ถ๐˜ช๐˜ฆ'๐˜ด ๐˜“๐˜ข๐˜ฌ๐˜ฆ ๐˜ž๐˜ข๐˜ต๐˜ฆ๐˜ณ"!

See you there!