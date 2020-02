What is the BEP?

press release: Families, come out and hear from the district and participate in understanding more about the Behavior Education Plan (BEP). Also hear from community about their own experiences and perspectives on the plan.

Come hear from:

● Bryn L Martyna, MMSD’s Coordinator of Progressive Discipline

● Hector Portillo, Parent & Director of Padres e Hijos en Acción

Food will be provided. To reserve childcare, request transportation or/and interpretation, please

contact Janice Chestnut at 608-663-5977, jchestnut@madison.k12.wi.us

Learn. Educate. Advocate. This Parent Leadership Academy session is a partnership between Family Youth & Community Engagement, MMSD’s Student Services and the Madison Public LIbrary. Info: mmsd.org/Family-Events

Familias, sean partícipe y escuchen del distrito acerca de lo que es un Plan Educativo de Conducta (BEP, sus siglas en inglés). También conozcan las experiencias de la comunidad y sus perspectivas acerca del plan.

Presentaciones de:

● Bryn L Martyna, Coordinadora de Disciplina Progresista de MMSD

● Hector Portillo, Padre y Director de Padres e Hijos en Acción

Se ofrecerá cena. Habrá cuidado infantil. Transporte y servicios de interpretación, a pedido. Por favor comunicarse con Janice Chestnut al 608-663-5977, jchestnut@madison.k12.wi.us

Las Sesiones de la Academia de Liderazgo de Padres es una colaboración entre El Departamento de Participación Familiar, Dept de Servicios Estudiantiles y la Biblioteca Pública de Madison. Info: mmsd.org/Family-Events