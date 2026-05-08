Willy Street Chamber Players with Samantha Rodriguez
Immanuel Lutheran Church 1021 Spaight St., Madison, Wisconsin 53703
Jeff Takaki
Willy Street Chamber Players and instruments in front of a woods.
Willy Street Chamber Players (from left) Rachel Hauser, Lindsey Crabb, Mark Bridges (kneeling), Paran Amirinazari, Eleanor Bartsch, Teddy Wiggins..
media release: Summer Series 1
Friday, July 10 2026 @ 6pm Immanuel Lutheran Church
Ticketed event, $25 General Admission
Wwith special guest Samantha Rodriguez, viola
Richard Strauss: Capriccio 12’
Arnold Schoenberg: Verklärte Nacht 28’
