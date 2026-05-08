Willy Street Chamber Players with Samantha Rodriguez

Immanuel Lutheran Church 1021 Spaight St., Madison, Wisconsin 53703

media release: Summer Series 1

​Friday, July 10 2026 @ 6pm Immanuel Lutheran Church 

Ticketed event, $25 General Admission

Wwith special guest Samantha Rodriguez, viola 

Richard Strauss: Capriccio 12’

Arnold Schoenberg: Verklärte Nacht 28’

Info

Immanuel Lutheran Church 1021 Spaight St., Madison, Wisconsin 53703
Music
please enable javascript to view
Google Calendar - Willy Street Chamber Players with Samantha Rodriguez - 2026-07-10 18:00:00 Google Yahoo Calendar - Willy Street Chamber Players with Samantha Rodriguez - 2026-07-10 18:00:00 Yahoo Outlook Calendar - Willy Street Chamber Players with Samantha Rodriguez - 2026-07-10 18:00:00 Outlook iCalendar - Willy Street Chamber Players with Samantha Rodriguez - 2026-07-10 18:00:00 ical