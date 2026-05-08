Willy Street Chamber Players with Jean Laurenz

Immanuel Lutheran Church 1021 Spaight St., Madison, Wisconsin 53703

media release: Summer Series 2

​Friday, July 17 2026 @ 6pm Immanuel Lutheran Church 

Ticketed event, $25 General Admission

With special guest Jean Laurenz, Trumpet 

Program:

Alessandro Marcello: Oboe Concerto in D minor, S D935 on Fleugel Horn 10’

Vincent Persichetti: The Hollow Men 8’

Shelly Washington: Middleground

Alexander Glazunov: String Quintet 29’.

Info

Immanuel Lutheran Church 1021 Spaight St., Madison, Wisconsin 53703
Music
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