Willy Street Chamber Players with Jean Laurenz
Immanuel Lutheran Church 1021 Spaight St., Madison, Wisconsin 53703
Jeff Takaki
Willy Street Chamber Players and instruments in front of a woods.
Willy Street Chamber Players (from left) Rachel Hauser, Lindsey Crabb, Mark Bridges (kneeling), Paran Amirinazari, Eleanor Bartsch, Teddy Wiggins..
media release: Summer Series 2
Friday, July 17 2026 @ 6pm Immanuel Lutheran Church
Ticketed event, $25 General Admission
With special guest Jean Laurenz, Trumpet
Program:
Alessandro Marcello: Oboe Concerto in D minor, S D935 on Fleugel Horn 10’
Vincent Persichetti: The Hollow Men 8’
Shelly Washington: Middleground
Alexander Glazunov: String Quintet 29’.