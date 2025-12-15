Winter Festival of Poetry
to
Cafe Coda 1224 Williamson St., Madison, Wisconsin 53703
media release: An eight-week long festival of poetry held on Sunday afternoons beginning on January 18, 2026 and ending on March 8, 2026. Each Sunday, six poets will read from their work.
January 18 (Cafe Coda) : Adam Fell, Anupama Bhattacharya, Dominic Holt, Breanna Grow, Angela Trudell-Vasquez, Isaiah Janisch.
January 25 (Cafe Coda) : Diego Alegria, Sarah Sadie, Dana Maya, Shoshauna Shy, Andrea Musher, Paul Creswell.
February 1 (Cafe Coda) : Fabu, Andrea Potos, Cristina Norcross, Gary Powell, Maria Campanile, Tim Walsh.
February 8 (Cafe Coda) : Marshall Begel, Marilyn Annucci, Brenda Lempp, Chuck Cantrell, Jo Scheder, Jacqueline Martindale.
February 15 (Delta Beer Lab) : Jodi Vander Molen, E. Hughes, Araceli Esparza, Joseph Lutz, Ronnie Hess, Willie Wright.
February 22 (Delta Beer Lab) : Sujash Purna, Carrie Voigt Schonhoff, Martha Kaplan, Richard Vargas, Lisa Marie Brodsky, Sandy Stark.
March 1 (Delta Beer Lab) : Katrin Talbot, Christine Reding, Annie Sokovich, Jeffrey Z. Rothstein, Sara Parrell, Raindog.
March 8 (Delta Beer Lab) : Margaret Benbow, Steve Tomasko, Mo O'Grady, F. J. Bergmann, Arsenio Sorrell, Kristian Petrov Iliev & The Racing Pulses.
Admission is free. Donations accepted.