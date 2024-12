media release: The 2025 Winter Festival of Poetry returns to the Arts & Literature Laboratory beginning Sunday, January 19 and running through Sunday, March 9. NOTE: The readings on February 16, February 23, March 2 and March 9 will be held at the Cafe Coda, 1224 Williamson Street.

SCHEDULE OF READERS

January 19 : Stephen Espada Dawson, Justin Festge Russell, Shoshauna Shy, Marshall Begel, Marilyn L. Taylor, Breanna Grow.

January 26 : Sharon Rook Daly, Dominic Holt, Kimberly A. Blanchette, Kristian Petrov Iliev, Amanda Reavey, Rusty Russell.

February 2 : Martha Kaplan, Jeanne Tomasko, Marilyn Annucci, Andrew Yim, Guy Thorvaldsen, Janet Stutz.

February 9 : Katrin Talbot, Isaiah Janisch, Sara Parrell, Charles Edward Payne, Cristina Norcross, Joseph Lutz.

February 16 : Maliha Nu'Man, Araceli Esparza, Tim Walsh, Eileen Hocker, Dave Benson, Brenda Lempp, Richard Merelman.

February 23 : Lynn Patrick Smith, Carrie Voigt Schonhoff, Michael Strosahl, Jess L. Parker, Jo Scheder, Karen Redfield.

March 2 : Adam Gregory Pergament, Patricia Alea, Sujash Purna, Mark Kraushaar, Annie Sokovich, Becky Schigiel, Jenelle Clausen.

March 9 : Paul Creswell, Maureen O'Grady, Margaret Benbow, E. Hughes, Cynthia Marie Hoffman, Christine Reding, Richard Vargas.