Wisconsin Supreme Court Public Hearing

Capitol 2 E. Main St., Madison, Wisconsin 53703

Find info on the rule change petition at https://www.wicourts.gov/scrules/pending/2406.htm

media release:SUPREME COURT AGENDA

Supreme Court Hearing Room, Tuesday October 14, 2025 9:30 a.m.

PUBLIC HEARING

  1. Rule Petition 24‐06: In the matter of Amendment of Supreme Court Rule 21.06 and Related Rules Regarding the Lawyer Regulation System’s District Committees

OPEN CONFERENCE

(As soon as practicable after public hearings conclude)

  1. Discussion of Rule Petition 24‐06

