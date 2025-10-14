Wisconsin Supreme Court Public Hearing
Capitol 2 E. Main St., Madison, Wisconsin 53703
Find info on the rule change petition at https://www.wicourts.gov/scrules/pending/2406.htm
media release:SUPREME COURT AGENDA
Supreme Court Hearing Room, Tuesday October 14, 2025 9:30 a.m.
PUBLIC HEARING
- Rule Petition 24‐06: In the matter of Amendment of Supreme Court Rule 21.06 and Related Rules Regarding the Lawyer Regulation System’s District Committees
OPEN CONFERENCE
(As soon as practicable after public hearings conclude)
- Discussion of Rule Petition 24‐06