media release: (español abajo)

Are you ready to make real change? – or curious about how things really work in your community?

Register Now!

Join us for the Youth Leadership Summit in downtown Madison on December 30th! This is your chance to step inside the world of local government—meet county leaders, dive into how decisions get made, and see how you can make an impact on issues that matter to you. You’ll connect with other students passionate about creating a better future, build your skills, and get inspired to lead change in your community.

This event is open to youth in grades 6-13. Registration payment includes lunch, activity supplies, and all day access to summit events. Don’t miss this opportunity to take action and make your voice heard!

To ensure equal access to programs, please make requests for reasonable accommodations at least 10 days prior to the program. To request an accommodation, including language interpretation, contact: Alexis Salazar at 608-224-3704 or email salazar.alexis@danecounty.gov.

An EEO/AA employer, University of Wisconsin-Extension provides equal opportunities in employment and programming, including Title VI, Title IX, and the Americans with Disabilities Act (ADA) requirements.

¿Estás listo para generar un cambio real o tienes curiosidad por saber cómo funcionan las cosas en tu comunidad?

Regístrese ahora!

Únete a nosotros para la Cumbre de Liderazgo Juvenil en el centro de Madison este 30 de diciembre. ¡Esta es tu oportunidad de adentrarte en el mundo del gobierno local! Conocerás a líderes del condado, explorarás cómo se toman decisiones, y descubrirás cómo puedes hacer una diferencia en temas importantes para ti. Conectarás con otros jóvenes apasionados por construir un futuro mejor, desarrollarás habilidades y te inspirarás a liderar el cambio en tu comunidad.

Este evento está abierto para jóvenes en los grados de 6 a 13. El pago de inscripción incluye el almuerzo, materiales de actividades y acceso a todos los eventos de la cumbre.

¡No te pierdas esta oportunidad de tomar acción y hacer oír tu voz!

Para garantizar el acceso equitativo a los programas, solicita acomodaciones razonables al menos 10 días antes del evento. Para solicitar una adaptación, incluyendo servicio de interpretación de idiomas, contacta a Alexis Salazar al 608-224-3704 o escribe al correo electrónico salazar.alexis@danecounty.gov.

Como empleador que brinda igualdad de oportunidades en el empleo y acción afirmativa (EEO/AA, por sus siglas en inglés), la University of Wisconsin-Madison Division of Extension, proporciona igualdad de oportunidades en el empleo y en sus programas, incluyendo los requisitos del Título VI, Título IX, la ley federal para personas con discapacidades en los Estados Unidos (ADA, por sus siglas en inglés) y los requisitos de la Section 504 del Rehabilitation Act.