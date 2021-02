ONLINE: Henry Vilas Zoo Volunteer Info Session

press release: Meeting via Zoom, every Tuesday, 3:30PM-4PM.

Henry Vilas Zoo is looking for enthusiastic youth and adults to join our volunteer team as Gate Greeters this spring/summer/fall season! Gate greeters welcome guests and ensure our Zoo is accessible to all. Introduce guests to HVZ, help guests needing wheelchair, service dog, or sensory assistance, and teach kids about our animals, all while working with a unique team in a fun environment. Training is provided both online and onsite, and can be done at your own convenience.

Interested volunteers should:

Be able to meet the minimum requirement of 2 shifts per month for 6 months. Shifts are 2-2.5hrs long, and are available any day of the week between 9:30AM and 4PM.

Be at least 14 years old to volunteer on their own. Youth ages 10-13 may volunteer with a parent/guardian.

Be comfortable volunteering outside for 2-2.5hrs at a time

Be excited about volunteering at the Zoo!

COVID Precautions: In accordance with Dane County, all volunteers, staff and guests are required to wear masks while on grounds. Gate Greeting is solely an outdoor role, with room to socially distance if needed. All staff and volunteers complete an online COVID-19 training before working on grounds.

Interested in joining the Zoo Crew? You can visit our website and submit an interest form. You can also contact us directly: volunteer@ henryvilaszoo.gov / #608-283-1612. Hablamos español.

We hope to talk to you soon!

¡El zoológico Henry Vilas está buscando jóvenes y adultos entusiastas para unirse a nuestro equipo de voluntarios como Saludadores esta temporada de primavera/verano/otoño! Los asistentes a la entrada dan la bienvenida a los huéspedes y se aseguran de que nuestro zoológico sea accesible para todos. Los voluntarios presenten a los invitados a ZHV, ayude a los huéspedes que necesiten asistencia silla de ruedas, perro de servicio o sensorial, y enseñen a los niños sobre nuestros animales, todo mientras trabaja con un equipo único en un ambiente divertido. La capacitación se brinda tanto en línea como en el sitio, y se puede realizar según su conveniencia.

Los voluntarios interesados deben:

Poder cumplir con el requisito mínimo de 2 turnos por mes durante 6 meses. Los turnos son de 2 a 2,5 horas de duración y están disponibles cualquier día de la semana entre las 9:30AM Y las 4PM.

Tener al menos 14 años para ser voluntario por cuenta propia. Los jóvenes de 10 a 13 años pueden ofrecerse como voluntarios con un padre/tutor.

Siéntase cómodo como voluntario al aire libre durante 2 a 2,5 horas a la vez.

¡Esté emocionado por ser voluntario en el zoológico!

Precauciones de COVID: De acuerdo con el condado de Dane, todos los voluntarios, el personal y los invitados deben usar cubrebocas mientras estén en el zoológico. Este es únicamente un papel voluntario al aire libre, con espacio para distanciarse socialmente si es necesario. Todo el personal y los voluntarios completan una capacitación sobre COVID-19 en línea antes de trabajar en el terreno.

¿Interesado en unirse al Zoo Crew? Puede visitar nuestro sitio web y enviar un formulario de interés. También puede contactarnos directamente: voluner@ henryvilaszoo.gov / #608-283- 1612, Hablamos español.

¡Esperamos hablar contigo pronto!