Guía de Isthmus 2026 para votantes de las elecciones generales

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[Traducido por Ana Maria Peralta, hispanohablante, traductora, intérprete y locutora con más de 20 años de experiencia.]

La contienda más destacada en Wisconsin puede ser la lucha por la gobernación, pero existen otras disputas de gran importancia. El resultado de las elecciones en juego para el Congreso en Wisconsin podría ayudar a determinar el partido que controlará el Congreso en 2027. El control de la Legislatura Estatal también podría estar en juego, lo cual ofrecerá algunas de las primeras oportunidades para evaluar la competitividad de los mapas electorales recién diseñados.

Hay mucha información que analizar sobre la boleta electoral y muchos recursos para ayudarle a planificar su voto. Esta guía detalla lo que los votantes deben saber, bien sea si planean votar por adelantado o si votarán el 3 de noviembre. Hemos incluido enlaces de nuestra cobertura electoral y de otras fuentes de información confiables.

Las elecciones partidistas de este otoño podrían deparar algunas sorpresas inesperadas. Sin embargo, con este recurso no debería haber sorpresas cuando llegue el momento de votar.

Elecciones federales

Representante en el Congreso – Distrito 2

El congresista demócrata Mark Pocan, elegido por primera vez en 2012, se postula sin oposición para el que sería su octavo mandato en representación del centro-sur y el suroeste de Wisconsin. De las ocho contiendas para la Cámara de Representantes de

EE. UU. en Wisconsin, este es el único distrito en el que aparece un solo candidato en la boleta electoral.

Elecciones a nivel estatal

Gobernador y Vicegobernador

La contienda por la próxima gobernación de Wisconsin está abierta. Tom Tiffany, representante federal es el candidato republicano. David Crowley, ejecutivo del condado de Milwaukee, es el candidato demócrata. Isthmus analizó esta contienda en su artículo de portada de octubre.

Los dos candidatos participarán en un único debate el 21 de octubre a las 7:00 p. m., el cual se transmitirá en vivo por WISN y por wisn.com. Los residentes de Madison podrán verlo por WKOW. Entre los temas a tratar se incluyen, el costo de vida, los impuestos, la aplicación de las leyes de inmigración, los centros de datos y la seguridad electoral.

En Wisconsin, los gobernadores no eligen a sus vicegobernadores. David Varnam, exalcalde de Lancaster en el suroeste de Wisconsin, se postula en la fórmula republicana. Sarah Godlewski, secretaria de Estado de Wisconsin y ex tesorera estatal, se postula en la fórmula demócrata.

Fiscal General

Hay una sensación de haber vivido antes la situación actual de la contienda por la fiscalía general. Eric Toney, republicano fiscal de distrito del condado de Fond du Lac, desafía nuevamente por el cargo al demócrata Josh Kaul. Kaul fue elegido fiscal general por primera vez en 2018 y reelegido en 2022 tras enfrentarse a Toney, quien ha sido elegido fiscal de distrito en cuatro ocasiones.

Secretario de Estado

En esta elección, no hay dos candidatos en la boleta electoral, son tres los postulantes. Jay Schroeder, republicano y activista del movimiento MAGA, quien se postula con el objetivo de convertir al secretario de estado en la máxima autoridad electoral de Wisconsin. A diferencia de la mayoría de los estados, en Wisconsin este cargo no supervisa las elecciones. Está JoCasta Zamarripa, demócrata y miembro del Concejo Municipal de Milwaukee y ex legisladora estatal. Y Pete Karas, ex miembro del Concejo Municipal de Racine, quien se postula como candidato del Partido Verde de Wisconsin para acabar con "el dominio asfixiante y antidemocrático del bipartidismo en nuestras elecciones".

Tesorero estatal

John S. Leiber, actual titular republicano, busca un nuevo mandato de cuatro años como tesorero estatal. Se enfrenta a Yee Leng Xiong, demócrata ejecutivo de una organización sin fines de lucro y ex miembro de la junta del condado de Marathon.

Legislatura Estatal

Esta será la segunda elección bajo los mapas legislativos de Wisconsin recién rediseñados. Aunque los republicanos han controlado ambas cámaras de la legislatura durante 16 años, los demócratas podrían estar en condiciones de tomar el control del Senado Estatal, o aunque es menos probable, tomar el control de la Asamblea Estatal. En total hay 14 legisladores republicanos que no se están postulando para la reelección.

Representante estatal

Los representantes estatales cumplen mandatos de dos años, y los 99 curules de la Asamblea de Wisconsin están en la boleta electoral. Las siguientes contiendas corresponden al área del condado de Dane:

Distrito 42 de la Asamblea: En este distrito que abarca el norte del condado de Dane y el sur del condado de Columbia, la representante actual demócrata Maureen McCarville se enfrentará al republicano Keith F. Miller, agricultor, veterano del Ejército y miembro de la Junta de Supervisores del condado de Columbia.

Distrito 46 de la Asamblea: Este distrito que abarca el este del condado de Dane y el oeste del condado de Jefferson, la representante titular demócrata Joan Fitzgerald se enfrentará al republicano John Donohue.

Distrito 47 de la Asamblea: Este distrito situado al sur de Madison abarca las ciudades de Fitchburg y Stoughton. El representante demócrata titular Randy Udell, se enfrentará a la candidata republicana Sandy Bakk.

Distrito 48 de la Asamblea: Este distrito situado al noreste de Madison, incluye la ciudad de Sun Prairie. El actual representante demócrata, Andrew Hysell, se enfrentará al republicano Mark Kjorlie.

Distrito 51 de la Asamblea: Este distrito abarca la zona occidental del condado de Dane, la totalidad de los condados de Iowa y Lafayette, y partes del condado de Grant. En su búsqueda de un séptimo mandato, el actual representante republicano, Todd Novak, afronta un doble desafío: el del demócrata Ben Gruber, guarda de conservación, y el de Nathan Tataje, del Partido de la Solidaridad Estadounidense.

Distrito 76 de la Asamblea: Dina Nina Martinez Rutherford, comediante, trabajadora del sector de servicios de alimentación y concejal de Madison, surgió de unas elecciones primarias muy concurridas para convertirse en la candidata demócrata de este distrito de fuerte tendencia demócrata, que abarca el istmo y la zona este de Madison. Es la gran favorita para ganar, y si lo logra, se convertiría en la primera persona transgénero en integrar la Legislatura Estatal y reemplazaría a la representante saliente, Francesca Hong.

La republicana Nina Chat, residente de Madison y madre de familia que no cuenta con un sitio web de campaña, declaró a Isthmus que está llevando a cabo una campaña basada en transmitir la información persona a persona. Su campaña está centrada en la reforma educativa, la reducción de los impuestos sobre la propiedad y la ampliación de las opciones de escuelas semiautónomas charter.

Distrito 77 de la Asamblea: La representante actual demócrata Renuka Mayadev enfrentará el desafío de la republicana Jane McCormick.

Distrito 78 de la Asamblea: La representante actual demócrata Shelia Stubbs enfrentará el desafío del republicano Henry Johnson, un estudiante de UW-Madison.

Distrito 79 de la Asamblea: La representante actual demócrata Lisa Subeck enfrentará el desafío del republicano John Fons.

Distrito 80 de la Asamblea: El representante actual demócrata Mike Bare enfrentará el desafío de la republicana Simran Arora.

Assembly District 81 de la Asamblea: El representante actual demócrata Alex Joers enfrentará el desafío del republicano Mark S. Maier.

Senado Estatal

Los senadores estatales de Wisconsin cumplen mandatos de cuatro años. Los curules con números impares se someten a votación en noviembre.

Distrito 17 del Senado: Este distrito abarca el suroeste del condado de Dane, así como los condados de Green, Lafayette, Iowa, Grant y Crawford. Howard Marklein, presidente del Comité Conjunto de Finanzas, es uno de los pocos titulares republicanos que buscan la reelección. La demócrata Jenna Jacobson, actual Representante Estatal, desafía a Marklein mientras este aspira a su cuarto mandato.

Distrito 27 del Senado: En este distrito que representa el noroeste del condado de Dane, la líder de la minoría del Senado, Dianne Hesselbein, demócrata, busca la reelección sin oposición.

Elecciones del condado

Alguacil del condado de Dane

El demócrata Kalvin Barrett se postula sin oposición para la reelección como alguacil del condado de Dane. Fue nombrado para el cargo por primera vez en 2021 y elegido para un mandato completo en 2022.

Secretario del Tribunal de Circuito del Condado de Dane

Los secretarios judiciales administran los tribunales de circuito, lo que incluye la gestión de los registros y las finanzas del tribunal. Jeff Okazaki, nombrado en 2024, se postula sin oposición para su primer mandato completo.

Preguntas en la boleta electoral

Los votantes de todo Wisconsin encontrarán tres referendos constitucionales en la boleta electoral. Cada una de estas medidas fue aprobada por la Legislatura Estatal en sesiones sucesivas. A diferencia de otras leyes, las enmiendas constitucionales no pueden ser vetadas por el gobernador si son aprobadas por los votantes.

Pregunta 1: Hace referencia a la facultad del gobernador de ejercer el veto parcial. Plantea lo siguiente: «¿Debe enmendarse la sección 10 (1) (c) del artículo V de la Constitución para prohibir al gobernador, al ejercer su facultad de veto parcial, crear, aumentar o autorizar la creación o el aumento de cualquier impuesto o tasa?»

Pregunta 2: Se refiere a los poderes de emergencia de los funcionarios de salud pública en los lugares de culto. Plantea: “¿Debe enmendarse la sección 18 del artículo I de la constitución, que trata sobre la libertad religiosa, para prohibir al estado o a una subdivisión política del estado ordenar el cierre o prohibir reuniones en lugares de culto en respuesta a un estado de emergencia, incluida una emergencia de salud pública?”

Pregunta 3: Aborda la prohibición de la discriminación y del trato preferencial. Plantea lo siguiente: «¿Debería crearse la sección 27 del artículo I de la Constitución para prohibir que las entidades gubernamentales del estado discriminen o concedan trato preferencial a cualquier individuo o grupo por motivos de raza, sexo, color, etnia u origen nacional en el empleo público, la educación pública, la contratación pública o la administración pública?».

La State Democracy Research Initiative ha publicado explicaciones detalladas sobre cada una de estas propuestas de enmienda constitucional. Wisconsin Watch también ha publicado un artículo explicativo que incluye el contexto político.

Voto antes del día de las elecciones

Si está registrado para votar

Voto por correo: Si ya está registrado para votar, puede solicitar una boleta de voto electoral en ausencia y devolverla completada por correo postal, depositarla en un buzón de entrega de boletas electorales o llevarla en persona a la Oficina del Secretario Municipal, ubicada en 210 Martin Luther King Jr. Blvd. La Oficina del Secretario Municipal debe recibir su solicitud de boleta de voto en ausencia a más tardar a las

5:00 p. m. del 29 de octubre. Sin embargo, si su solicitud es así de tarde, es posible que no llegue a tiempo para el día de las elecciones. La oficina debe recibir su boleta electoral completada a más tardar a las 8:00 p. m. del día de las elecciones para que sea válida.

Entre más pronto envíe su boleta electoral, mejor. La Oficina del Secretario Municipal recomienda dejar pasar al menos una semana para que le llegue su boleta electoral por correo postal. Los votantes de la ciudad de Madison también pueden llevar sus boletas completadas a los puntos de entrega habilitados en toda la ciudad, hasta el 2 de noviembre a las 5:00 p. m. Igualmente usted puede llevar su boleta electoral en ausencia a su centro de votación el día de las elecciones.

Voto anticipadamente en persona: La votación anticipada en persona, conocida también como votación en ausencia en persona, comienza el 20 de octubre y finaliza el 31 de octubre. Para votar anticipadamente en persona, deberá presentar una identificación con foto. Para los votantes de Madison, la Oficina del Secretario Municipal dispone de una lista de los lugares de votación en ausencia en persona y sus horarios de atención. Los votantes de fuera de Madison pueden consultar MyVote para obtener más información.

Necesita registrarse

Debe estar registrado para poder votar. También debe estar registrado en su dirección actual, a menos que haya vivido allí menos de 28 días. Puede registrarse para votar en los centros de votación el día de las elecciones, pero hacerlo con antelación puede ahorrarle tiempo y evitar confusiones.

Independientemente del método que elija para registrarse, deberá presentar un comprobante de domicilio. La Oficina del Secretario Municipal de Madison dispone de una lista de documentos que son válidos como comprobantes de domicilio, tales como un recibo de nómina o un estado de cuenta bancario. Estos pueden presentarse en formato impreso o electrónico.

Los votantes de Madison tienen plazo para registrarse hasta el 20 de octubre en persona en la Oficina del Secretario Municipal, en el mostrador de atención de cualquier biblioteca pública de Madison o en otra dependencia municipal. Del 20 al 30 de octubre, los residentes de Madison pueden registrarse en los centros de votación anticipada de voto en ausencia. El registro en los centros de votación anticipada finaliza antes que el periodo de votación anticipada propiamente dicho, ya que no se permite el registro de votantes durante el sábado, domingo o lunes previos al día de las elecciones.

Registro en línea o por correo: El plazo para registrarse en línea o por correo finaliza el 14 de octubre, conforme a una ley estatal que permite el registro únicamente de forma presencial durante los 20 días anteriores a una elección.

Otras preguntas frecuentes

Me acabo de mudar. ¿En dónde puedo votar?

La ley del estado de Wisconsin exige haber residido en un distrito durante 28 días antes de poder votar en él. En la mayoría de los casos, si se mudó después del 6 de octubre de 2026, podrá votar según su dirección anterior. Si se mudó el 6 de octubre o antes, deberá registrarse para votar con su nueva dirección.

Tengo asuntos pendientes con el sistema penal. ¿Puedo votar?

Depende. Si ha sido condenado por un delito grave, puede votar una vez que haya cumplido totalmente su condena y las medidas de control asociadas, es decir, después de finalizar el periodo de prueba, la libertad condicional o la supervisión extendida. Si ha sido acusado, pero aún no ha sido condenado, puede votar. En cualquier caso, debe registrarse para votar.

Si ha sido condenado por un delito menor, generalmente puede votar, incluso si se encuentra encarcelado. La ACLU de Wisconsin ofrece información sobre otras situaciones para las personas involucradas con el sistema de justicia.

Necesito ayuda para llegar a los centros de votación.

Si se encuentra en Madison, Union Cab ofrece transporte gratuito a los centros de votación únicamente el día de las elecciones. El servicio cubre solo el trayecto de ida y vuelta entre el domicilio y el centro de votación. No es posible programar el transporte con antelación. Para solicitar el servicio, llame al 608-242-2000 el mismo día de las elecciones.

El Centro para Personas Mayores de la ciudad de Fitchburg ofrece transporte gratuito a los centros de votación para los residentes de Fitchburg mayores de 60 años, el día de las elecciones. Es necesario programar el transporte antes del día de las elecciones. Llame al 608-270-4290.

Necesito otro tipo de ayuda relacionada con la votación.

La Liga de Mujeres Votantes ofrece recursos en español sobre los requisitos de elegibilidad y el registro de votantes. Brindan asistencia en español o inglés para consultas generales sobre la votación a través de su línea de ayuda: 608-285-2141.

Wisconsin cuenta con uno de los sistemas electorales más descentralizados del país. Existen más de 1.800 funcionarios electorales locales. Uno de ellos es el secretario municipal de su localidad, quien por lo general estará encantado de responder a sus preguntas específicas sobre la votación. Los datos de contacto de su secretario local se encuentran aquí.

A principios de este año, la Comisión Electoral de Wisconsin lanzó el Centro de Información Electoral. Este sitio ofrece un calendario detallado de fechas y plazos, recursos electorales, estadísticas y datos, una sección de preguntas frecuentes y más información explicativa. El Centro de Información para votantes de la Comisión también resulta de gran utilidad.

Cómo consultar su boleta electoral e informarse sobre los candidatos

MyVote Wisconsin, es un servicio de la Comisión Electoral de Wisconsin, que le permite ver una muestra de su boleta electoral según su dirección. También puede ubicar su lugar de votación y hacer el seguimiento de su boleta electoral.

La Liga de Mujeres Votantes gestiona el sitio Vote411.org, que le permite consultar las contiendas y los candidatos que aparecerán en su boleta electoral. También está disponible la sección Respuestas de los Candidatos que recopila las respuestas de los candidatos a diversas preguntas.

Ballotpedia ofrece una herramienta de consulta de boletas electorales en inglés y español. Ingrese su dirección para saber qué candidatos figuran en su boleta electoral.

Wisconsin Watch ha elaborado una guía de votación sobre los candidatos a cargos federales y estatales. Ingrese su dirección para encontrar información sobre los candidatos.

La emisora Wisconsin Public Radio encuestó a los oyentes para obtener preguntas, y luego planteó esas preguntas a los candidatos para gobernador, fiscal general, secretario de estado, tesorero, Cámara de Representantes de EE. UU. y para la Legislatura Estatal. Puede leer sus respuestas en su guía electoral

El medio independiente The Recombobulation Area, con sede en Milwaukee, proporciona un resumen de todas las elecciones tanto en la Asamblea Estatal como en el Senado Estatal.

WUWM elaboró una guía rápida sobre la importancia política de estas elecciones de mitad de período en la boleta electoral en todo el proceso de elecciones.

¿Quién está financiando a los candidatos?

Puede consultar los informes de financiamiento de campaña de los candidatos del condado aquí.

Los informes de financiamiento de campaña de los candidatos estatales están disponibles usando Sunshine, el nuevo sistema de financiamiento de campañas del estado. No necesita iniciar sesión ni registrarse para usar esta herramienta.

Los informes de financiamiento de campañas federales se pueden buscar en la Comisión Federal de Elecciones. El grupo no partidista OpenSecrets también mantiene una base de datos fácil de usar para seguir las contribuciones de campaña de los candidatos federales y estatales.

¿Cómo se informan los resultados de las elecciones?

Todas las cuentas de votos no son aún oficiales en la noche de las elecciones, ni hay un sitio web oficial donde se publiquen los resultados.

A diferencia de lo anterior, los secretarios de los condados y los lugares de recuento central publican resultados no oficiales en línea. Puede ver esos resultados aquí. Los resultados del condado de Dane se publicarán aquí.

En las semanas posteriores a las elecciones, los secretarios locales, las juntas de escrutinio del condado y luego la Comisión Estatal de Elecciones certificarán los resultados.