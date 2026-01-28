Guía del votante del Isthmus Elecciones Primarias Primavera 2026

× Expand The 2026 Spring Election Isthmus Voter Guide logo in Spanish.

Tres carreras de la Mesa Directiva del condado de Dane, Middleton, Mazomanie y el norte de Madison, tendrán elecciones primarias el 17 de febrero. Los dos mejores candidatos en esas carreras avanzarán a las elecciones de la primavera, programadas para el 7 de abril.

Esta guía para las elecciones primarias de la primavera de 2026 describe en detalle lo que los votantes necesitan saber, ya sea que planeen votar anticipadamente o en el Día de las Elecciones. Hemos incluido sitios web en donde los votantes pueden encontrar su lugar de votación y ver el contenido de su papeleta electoral. Con este recurso los ciudadanos deberían tener lo que necesitan para ejercer su derecho a votar, y no debería haber sorpresas en las urnas.

Tribunal de Circuito del Condado de Dane

Tres candidatos se presentan para la Subdivisión 1 del Tribunal de Circuito del Condado de Dane. El juez actual Ben Jones, quien fue nombrado por el gobernador demócrata Tony Evers en 2025, está siendo desafiado por Nathan Wagner, un abogado de negocios y de derecho familiar en Madison, y Huma Ahsan, fundadora de Madison Immigration Law y ex presidenta del Tribunal de Apelaciones de Turtle Mountain Band de los indios Chippewa.

Mesa Directiva de Supervisores del Condado de Dane

Supervisor Titular. Tommy Rylander, quien trabaja para el Departamento de Servicios Humanos del estado, se enfrenta a dos contendientes, Sean Burke, un especialista en mercadeo, y Otis Harris Jr., fundador y director de la firma de consultoría de liderazgo PushedN2Destiny LLC., para su escaño en el Distrito 12, el cual representa a áreas cercanas al Aeropuerto Regional del Condado de Dane.

La ex supervisora, April Kigeya renunció en diciembre a su escaño en el Distrito 15, el cual representa a Madison y parte del sur de Middleton. Rick Cruz, un consultor del Departamento de Instrucción Pública del estado, Amy Larson, una residente de Middleton, y Anthony Nino Amato, un antiguo concejal de Madison, se postulan para el puesto.

Supervisora Titular. Michele Doolan, cosmetóloga profesional, se enfrenta a dos contendientes, Aaron Linas, residente de Cross Plains, y Nathan McGree, residente de la ciudad de Vermont, por su puesto en el Distrito 28, que representa al occidente del condado de Dane incluyendo a Black Earth y a Mazomanie.

Votación el día de las elecciones

Ya estoy registrado

Si ya está registrado para votar, puede presentarse a votar en persona el 17 de febrero, Día de las Elecciones. MyVote WI tiene una herramienta para comprobar si está registrado y en qué dirección. También puede verificar en dónde está su sitio de votación y qué hay en su papeleta de votación. Las urnas de votación se abren a las 7:00 a.m. y se cierran a las 8:00 p.m. Tendrá que llevar un documento de identificación con foto, en el cual no es necesario que aparezca su dirección actual.

Usted también puede preparar y llevar a la cabina de votación notas sobre por quién quiere votar. Puede tomar y compartir fotos suyas votando, pero no puede mostrar a otros su papeleta de votación ya marcada. Si tiene una discapacidad, puede votar "desde la acera" en su vehículo o en la entrada del sitio de votación, con la ayuda de los trabajadores electorales.

Necesito registrarme

Si no está registrado para votar, puede registrarse en su sitio de votación el Día de las Elecciones. Necesitará un comprobante de su domicilio para registrarse. La Oficina del Secretario de la Ciudad de Madison mantiene una lista de lo que cuenta como prueba válida del domicilio, tal como comprobantes de pago o un extracto bancario, que se pueden mostrar en papel o en forma electrónica. Los estudiantes de la Universidad de Wisconsin y del Madison College pueden verificar su domicilio a través de los portales de sus centros estudiantiles (UW | Madison College). Los clientes de MG&E pueden iniciar sesión en su cuenta y mostrar la factura electrónica del servicio.

La inscripción en línea y por correo termina el 28 de enero, pero los votantes que aún necesiten inscribirse pueden hacerlo en persona en la oficina del secretario municipal hasta las 5:00 p.m. del 13 de febrero o inscribirse en el lugar de votación el Día de las Elecciones. La ley estatal impide que los residentes se registren para votar el sábado, el domingo o el lunes antes de las elecciones.

Votación antes del día de las elecciones

Ya estoy registrado

Voto por correo: Si está registrado para votar, puede solicitar una papeleta de votación de ausente y devolverla diligenciada por correo, depositarla en una urna para papeletas de votación de ausente, o entregarla en persona en la Oficina del Secretario de la Ciudad. Su solicitud para una papeleta de votación ausente debe ser recibida por la Oficina del Secretario de la Ciudad a más tardar a las 5:00 p.m. del 12 de febrero, y, para que su papeleta de votación diligenciada cuente debe ser recibida por su secretario municipal antes de las 8:00 p.m. del Día de las Elecciones.

Si piensa devolver su papeleta de votación por correo, planee enviarla al menos con una semana de anticipación al Día de las Elecciones para asegurarse de que sea entregada. También puede llevar su papeleta de votación diligenciada a su lugar de votación el Día de las Elecciones.

Voto anticipado en persona: El voto anticipado en persona, también llamado voto ausente en persona, se puede hacer del 3 de febrero al 15 de febrero. Para votar anticipadamente en persona, usted tendrá que llevar un documento de identificación con foto. La Oficina del Secretario de la Ciudad mantiene una lista de los lugares de votación en persona y las horas en que están abiertos.

Tengo que registrarme

Registrarse en persona: Usted puede inscribirse para votar en cualquier lugar de votación ausente en persona hasta el 15 de febrero. Para inscribirse, deberá presentar un comprobante de domicilio. La Oficina del Secretario de la Ciudad de Madison mantiene una lista de lo que cuenta como prueba válida de domicilio, tal como un talón de pago o un extracto bancario, que puede ser mostrado en papel o en formato electrónico. Los estudiantes de UW y Madison College pueden verificar su domicilio a través de sus portales del centro estudiantil (UW | Madison College). Los clientes de MG&E pueden iniciar sesión en su cuenta y mostrar su factura electrónica de servicios públicos.

Registro en línea o por correo: El periodo para inscribirse en línea y por correo termina el 28 de enero, según una ley estatal que solo permite la inscripción en persona hasta 20 días antes de una elección.

Otras preguntas frecuentes

No tengo un documento de identificación con foto. ¿Cómo obtengo uno?

La ciudad mantiene una lista de la documentación necesaria para solicitar una identificación de votante, incluyendo prueba de ciudadanía, domicilio, identidad y nombre y fecha de nacimiento.

The Dane County Voter ID Coalition, una colaboración entre la Liga de Mujeres Votantes del Condado de Dane League of Women Voters Dane County y la sección de NAACP en el Condado de Dane, está ayudando a los votantes a obtener identificaciones antes de las elecciones, proporcionando transporte y ayuda para completar la solicitud en dos ubicaciones del Departamento de Vehículos Automotores (DMV) de Madison. Si tiene más preguntas, puede llamar o enviar un mensaje de texto a la línea de ayuda para votantes al 608-285-2141.

¿Dónde voto? ¿Qué va a estar en mi papeleta de votación?

Encuentre en dónde votar aquí. Vea lo que estará en su papeleta de votación aquí.

¿Puedo devolver mi papeleta de votación depositándola en una urna electoral?

La Corte Suprema de Wisconsin restableció la opción de devolver su papeleta de votación en ausencia depositándola en una urna electoral en julio de 2024. Usted puede depositar su papeleta de votación en cualquiera de las 14 estaciones de bomberos de la ciudad de Madison o en el refugio de Elver Park. La lista completa de los lugares en donde se encuentran ubicadas las urnas electorales de Madison está disponible aquí.

¿Quién financia a los candidatos?

Los informes sobre la financiación para los candidatos del condado de Dane están disponibles aquí.

Otras guías de votación

La guía de votación de la Liga de Mujeres Votantes de Wisconsin se puede encontrar aquí. Una versión en español de la guía está disponible aquí.

Otros recursos

Los votantes también pueden obtener respuestas a preguntas generales relacionadas con la votación en español o en inglés, llamando a la línea de ayuda para los votantes de la Liga de Mujeres Votantes de Wisconsin al 608-285-2141.